تونس: ضبط مشتبه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي

تونس(الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من ضبط شخص عمره 59 عاماً، بصدد تقديم دروس ذات منحى تكفيري إلى عدد من الأطفال المصطافين بأحد شواطئ وسط مدينة سوسة السياحية.

وأكدت الداخلية في بيان لها أمس الجمعة، أن الوحدات الأمنيّة التّابعة لفرقة الأمن السّياحي بمنطقة الأمن الوطني بمدينة سوسة، وسط شرقي البلاد، ألقت القبض على هذا الشخص الذي بالتحري معه اعترف بما نسب إليه، مضيفة أنه وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي».