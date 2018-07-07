مخطط «الجزيرة» والإخوان للتلاعب بالرأي العام العربي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامتان كيف سطت قناة «الجزيرة» القطرية على أول تجربة ناجحة لوكالة أنباء تليفزيونية، وقال لـ «الاتحاد» الجزيرة دمرت هذه التجربة الجديدة التي نجحت نجاحاً كبيراً في نقل الأحداث بدقة ومصداقية عالية أثناء انتفاضة فلسطين الأولى عام 2008/‏ 2009 وكشفت إجرام قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين، ما جعل الجزيرة تطمع في الاستيلاء عليها لإجهاض أي إعلام عربي مستقل ينافس إمبراطوريتها وفي نفس الوقت لتحظى بدور مهم في إسرائيل من خلال التغطية على جرائمها، فاستحوذت بشكل غير القانوني على مجلس إدارتها بمعاونة حكومة حماس وحركة الإخوان في عهد مرسي. ولم تكتف بهذا، بل رفعت دعوة قضائية على مؤسسها وقامت بإنهاء خدمة جميع موظفي الشركة.

تدمير رامتان

وقال قاسم الكفراني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامتان، التي لعبت دوراً كبيراً في نقل الأحداث في عدد من الدول العربية، وكان أكثر ما اشتهرت به هو نقل الأخبار والأحداث اليومية أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى لحظة بلحظة والنقل المباشر من غزة والضفة الغربية، إنه يسعى لرفع دعوى قضائية ضد «الجزيرة» وحركتي الإخوان الإرهابية وحماس لاستيلائهم على شركة رامتان منذ عام 2009 وتصرفوا بها وبممتلكاتها ومن ثم أفلسوها وأفشلوها.

وقال إن الدافع لتدمير هذه المؤسسة، نجاحها في تغطية الأحداث في فلسطين خاصة أثناء حرب 2008/‏ 2009، وهو ما اعتبره المسؤولون عن الجزيرة بمثابة تهديد لامبراطوريتها، خاصة وأن نقل الحرب على غزة تم بمصداقية عالية مباشرة على الهواء عبر ثلاث قنوات و17 كاميرا عبر كاميرات ومصورين ومراسلي رامتان، وكانت الجزيرة تبث عبر رامتان ولم تدفع فلساً واحداً مقابل هذا العمل، لذلك أرادت الجزيرة السيطرة عليها في البداية من خلال شراء هذه الشركة وعندما رفضت بيع أسهمي وهي الأغلبية في هذه الشركة صارت المؤامرة لتدمير هذه الشركة والاستيلاء عليها فتم التحالف بين ممثل حكومة حماس ووزارة الاتصال في غزة مع الجزيرة وممثلهم حالياً في وكالة أنباء رامتان أو الشركة المسجلة علي السويدي الذين وضعوه على قائمة الإرهابين بعد ذلك بأنفسهم وعندما رفضت تم الانقلاب وتم تشكيل مجلس إدارة جديد والاستيلاء على الشركة.