الميليشيات الانقلابية ترفض مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من الحديدة ومينائها

نيويورك (وكالات)
رفضت ميليشيات الحوثي الإيرانية مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها وتسليم إدارتها للأمم المتحدة، فيما اقترح الانقلابيون في المقابل أن تكون الحديدة وميناؤها تحت إدارة مشتركة مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة مغلقة، أطلع فيها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن على نتائج المباحثات التي أجراها في صنعاء وعدن غداة عودته من العاصمة اليمنية.
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واعتبرت المصادر أن قادة الميليشيات يحاولون كسب الوقت فقط، فيما يواصلون إرسال المزيد من التعزيزات نحو الحديدة. وكانت مصادر رئاسية في عدن قد قالت إن غريفيث سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.