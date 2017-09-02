«موبي ديك».. صراع الإنسان مع ذاته المعبـأة بالانتقام

فاطمة عطفة (أبوظبي)
تعد رواية «موبي ديك» لـ«هرمان ملفيل» من أهم المغامرات والملاحم البحرية في صراع الإنسان مع ذاته المعبأة بالرغبة في الانتقام، ومع قوى الشر في الطبيعة، ممثلة هنا بالحوت الأسطوري الأبيض الذي تحمل الرواية اسمه في عنوانها. ويتناول الكاتب فيها إصرار القبطان «آخاب» على الانتقام من ذلك الحوت الذي قطع رجله في رحلة صيد سابقة، واستعاض عنها برجل صناعية من العاج. راوي الأحداث إسماعيل واحد من بحارة «الباقوطة» الذين شاركوا في رحلة الصيد تحت إمرة القبطان العصبي الناقم. وإسماعيل هو الوحيد الناجي من الصراع المدمر مع الحوت الذي أغرق السفينة والقوارب والقبطان وجميع رفاقه البحارة. ومن الغريب أن نجاته جاءت بفضل تابوت، على شكل قارب، كان صديقه كويكوج قد أعده خلال مرضه ليلقى فيه حين يموت، وهكذا كان التابوت وسيلة حياة إسماعيل.
وقراءة الرواية صعبة بقدر ما هي مفيدة وممتعة، وذلك أن الرحلة البحرية تمضي من الولايات المتحدة حتى اليابان، كما أن للكاتب خبرة واسعة في البحر، وهو يتحدث بإسهاب في علم الحيتان وأنواعها وطريقة صيدها ولحمها وشحمها وتصنيع زيتها وتخزينه. والبحارة يستدلون على مكان الحوت من خلال النافورة المائية التي ينفثها في الجو. والسفينة شراعية، وتتطلب جهوداً مضنية، فضلاً عن المراقبة من أعلى الصواري، ويقوم ثلاثة بحارة بأداء ذلك العمل بالتناوب. إنه عمل مرهق وخطير، فضلاً عن قسوة القبطان آخاب الذي يعتبر نفسه فوق البشر، ويعامل البحارة بلا رحمة، كما أنه يمثل القوة الشريرة المهووسة برغبة الانتقام والموازية للحوت الخطر، وكانت نهايتهما معاً.
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الرواية الخالدة صادرة عن منشورات «دار المدى» و«المجمع الثقافي» عام 1998، وتمتاز بترجمة الأديب والناقد الراحل د. إحسان عباس، وله يعود الفضل في إحياء العديد من الكلمات التراثية الخاصة بالبحر والسفن، وهي مؤلفة من 135 فصلاً وخاتمة، إضافة إلى 15 صفحة بعنوان «مقتطفات» جاءت في مطلع الرواية التي تقع في ما يقارب ألف صفحة من القطع الكبير.