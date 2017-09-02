«موبي ديك».. صراع الإنسان مع ذاته المعبـأة بالانتقام

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تعد رواية «موبي ديك» لـ«هرمان ملفيل» من أهم المغامرات والملاحم البحرية في صراع الإنسان مع ذاته المعبأة بالرغبة في الانتقام، ومع قوى الشر في الطبيعة، ممثلة هنا بالحوت الأسطوري الأبيض الذي تحمل الرواية اسمه في عنوانها. ويتناول الكاتب فيها إصرار القبطان «آخاب» على الانتقام من ذلك الحوت الذي قطع رجله في رحلة صيد سابقة، واستعاض عنها برجل صناعية من العاج. راوي الأحداث إسماعيل واحد من بحارة «الباقوطة» الذين شاركوا في رحلة الصيد تحت إمرة القبطان العصبي الناقم. وإسماعيل هو الوحيد الناجي من الصراع المدمر مع الحوت الذي أغرق السفينة والقوارب والقبطان وجميع رفاقه البحارة. ومن الغريب أن نجاته جاءت بفضل تابوت، على شكل قارب، كان صديقه كويكوج قد أعده خلال مرضه ليلقى فيه حين يموت، وهكذا كان التابوت وسيلة حياة إسماعيل.

وقراءة الرواية صعبة بقدر ما هي مفيدة وممتعة، وذلك أن الرحلة البحرية تمضي من الولايات المتحدة حتى اليابان، كما أن للكاتب خبرة واسعة في البحر، وهو يتحدث بإسهاب في علم الحيتان وأنواعها وطريقة صيدها ولحمها وشحمها وتصنيع زيتها وتخزينه. والبحارة يستدلون على مكان الحوت من خلال النافورة المائية التي ينفثها في الجو. والسفينة شراعية، وتتطلب جهوداً مضنية، فضلاً عن المراقبة من أعلى الصواري، ويقوم ثلاثة بحارة بأداء ذلك العمل بالتناوب. إنه عمل مرهق وخطير، فضلاً عن قسوة القبطان آخاب الذي يعتبر نفسه فوق البشر، ويعامل البحارة بلا رحمة، كما أنه يمثل القوة الشريرة المهووسة برغبة الانتقام والموازية للحوت الخطر، وكانت نهايتهما معاً.

يقول إسماعيل في البداية إنه كان عاطلاً عن العمل، لذلك قرر أن يذهب إلى البحر ليعمل في صيد الحيتان ويتقاضى أجراً عن أتعابه، مبيناً أهمية العمل المأجور في البحر، خلافاً للمسافر الذي يضطر لدفع أجرة السفر. وفي نزل متواضع في ميناء على الساحل الجنوبي من ولاية ماساتشوسيتس، يلتقي مصادفة برجل طيب رغم مظهره الهمجي، اسمه «كويكوج» يحمل معه دائماً حربة صيد الحيتان، فيسافران معاً إلى ميناء نانتوكت، وهناك يتفقان مع صاحب «الباقوطة» للعمل في التحويت تحت إمرة «آخاب». ويعبرون المحيطين الأطلسي والهندي حتى يصلوا إلى الهادي، ويسألون السفن العابرة عن الحوت الأبيض. ويعلن آخاب عن جائزة دينار إسباني من الذهب لمن يشاهد الحوت للمرة الأولى. وفي الختام يلتقون به فتبدأ المطاردة وتدور معركة طاحنة، بكل معنى الكلمة، وعلى مدى ثلاثة أيام في فترات متقطعة. وفي الختام يصيبونه بمقتل كما يغرقهم ويغرق السفينة والقوارب، ولا ينجو غير إسماعيل الذي تلتقطه السفينة «راحيل» التي كانت تبحث عن ولديها الضائعين فوجدت يتيماً آخر، كما يقول في ختام الرواية.

الرواية الخالدة صادرة عن منشورات «دار المدى» و«المجمع الثقافي» عام 1998، وتمتاز بترجمة الأديب والناقد الراحل د. إحسان عباس، وله يعود الفضل في إحياء العديد من الكلمات التراثية الخاصة بالبحر والسفن، وهي مؤلفة من 135 فصلاً وخاتمة، إضافة إلى 15 صفحة بعنوان «مقتطفات» جاءت في مطلع الرواية التي تقع في ما يقارب ألف صفحة من القطع الكبير.