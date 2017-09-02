«عمرو دهب» يناوش «زمن الرواية»

الاتحاد (أبوظبي)

يعتقد الكاتب السّوداني «عمرو منير دهب» جازماً أنّ الكتابة إن لم تكن في إطار مشروع ثقافي، فهي ليست بكتابة، بل هي مجرد قفزة في الهواء، لأن مشروع الكتابة يمثل الحياة أولاً، ويسهم بقدر أكبر في رقي الذوق الإنساني، حتى أكثر من العمل الميداني في رسم مستقبل الإنسان، وتساهم بشكل جاد وحقيقي في معالجة إشكاليات الوجود على النحو الذي يجعل منها - أي الكتابة- الثقافة الصعبة، السبيل الأفضل لتعكس القدرة الفذة في تحقيق الوعي، وقد بدا هذا الفهم واضحاً في كتابه (تبّاً للرواية &ndash عن حظوة فنون الكتابة)، الصادر حديثاً عن «الدّار العربية للعلوم ناشرون &ndash بيروت»، في 200 صفحة، بين دفتيها 46 مقالة نقدية اتسمت بوضوح الرؤية وعمق التحليل، والانتقال من تشخيص الإشكالات المعالجة بنوع من الموضوعية والاستقلالية، لكنه في ذات السياق يعيد السؤال علينا من جديد: هل نحن بحق في زمن الرواية؟ فيما يضم الكتاب موضوعات في شؤون وشجون الأدب وأجناسه من رواية وقصة قصيرة وشعر وغيره.

عنوان الكتاب لافت، كما يوحي بقدرة الكاتب على الاشتباك مع ما هو مطروح في الساحة الثقافية العربية، من أطروحات وظواهر تغلّب جنس أدبي على آخر، بل تضعه سيداً مطلقاً، على نحو ما حدث من ترويج للرواية على أنها (ديوان العرب) أو (نحن في زمن الرواية)، معبراً عن ضيقه الشديد بما يحدث من (نزف فوضى الكتابة)، التي لا تعبّر عن أصالة أدبية مرجوّة.

انفتاح الكاتب على عدة ثقافات وبراعته في بناء مقاربة مع آليات الخطاب الساخر، جعلت منه (كاتب السهل الممتنع)، فلا مفردات دخيلة، ومن حيث توظيف الرمز والسخرية، والبساطة والارتجال في كثير من موضوعات الكتاب.