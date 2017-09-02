الزرعوني: بعض دور النشر تضخّ كتباً هابطة تتشبّه بالرواية

محمود عبد الله (أبوظبي)

أسماء الزرعوني، أحد الأسماء الحاضرة في المشهد الإبداعي الإماراتي في القصة والرواية والشعر وأدب الطفل، ونشاطها اللافت من خلال موقعها كرئيسة الأمانة العامة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، وتبقى الزرعوني عبر رحلتها المتنوعة والثرية في الوقت ذاته في مجال الكتابة والإبداع من الأصوات النسائية التي ثابرت كي تصنع تجربتها، وكشفت في حديثها ل «الاتحاد» أنها بصدد إصدار كتابها الجديد بعنوان «السّفر وحلم الطفولة»، تحت مظلة «أدب الرحلات»، وعن أسباب اختيارها لهذه الموضوع قالت:«في رحلتي الأخيرة إلى القارّة الهندية المليئة بالجمال والعجائب معاً، كنت أصوّر بعض المشاهد بقلمي، وتذكرت معلمتي في الثانوية عندما أهدتني كتابها«امرأة في الصحراء»، واسمها«عفّت وصال»، أتت من بلاد الشام إلى السعودية، وتحدثت فيه عن صعوبة الطريق في ذلك الوقت، استهوتني الفكرة، وقررت البدء برسم خطوط رحلاتي على شكل رواية، حاولت في صياغتها الابتعاد بقدر الإمكان عن أية مباشرة قد تفسد على القارئ متعة تخيل أبطال هذه الرواية وهم يعيشون في عالم مجاور لعالم الواقع».

وحول واقع المشهد الروائي المحلّي الآن، قالت: المشهد منقسم على نفسه، ففي شقّ الكمّ غزت الساحة أسماء دخيلة كثيرة، تسلقت على أكتاف الرواية معتمدة على دعم بعض دور النّشر التجارية، التي ما زالت تضخّ لنا كتبا وإصدارات هابطة تتشبّه بالرواية، ومن سوء الحظ أن هذه الأسماء تلقى رواجا إعلاميا، وإزاء ذلك لابد من وجود رقابة صارمة على دور النّشر هذه حماية لما حققته الرواية الإماراتية الرصينة من ريادة، وحضور على المستوى العالمي».

وأضافت حول الجانب النّوعي:«الإمارات بها أقلام أدبية وروائية نسائية مميزة اعتبرت الرواية والكتابة هي الإنسان.. هي كتاب الحياة، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر: مريم الساعدي، صالحة عبيد، لولوة المنصوري، شمّة المرزوقي، إيمان اليوسف، ولا يمكن الحديث عن الرواية الإماراتية دون الحديث عن الرعاية الرسمية ممثلة في المؤسسات الثقافية ذات الصلة، وأيضاً رعاية القطاع الخاص ودور النشر الملتزمة والإعلام الثقافي للأقلام الرصينة والعمل على تسويقها سواء من خلال ترجمة نتاجاتهم المميزة لعدة لغات، أو تأكيد حضورهم في المحافل الثقافية العالمية.

وعن ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي المرتقب في نسخته الثامنة المقرر انطلاقها في 26 نوفمبر المقبل، قالت الزرعوني: «ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي كان بالنسبة لي حلماً حاولت تحقيقه، وكنت دائما أجد أنّ هناك فجوة، وأن جسر التواصل الثقافي مقطوع بيننا نحن المثقفين في دول مجلس التعاون، وحاولت أن أحقق هذا الحلم ولله الحمد تحقق تحت مظلة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومنذ سبع سنوات أصبح هذا تقليداً سنوياً، ونسخة هذا العام من الملتقى من المتوقع أن تعاين محور«أدب الرحلات» باعتبار الرحلات من أهم الفنون الأدبية.