جريزمان: لم أحتفل احتراماً لأصدقائي!

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

لم يحتفل الفرنسي أنطوان جريزمان، بالهدف الذي سجله، وقال: «كان الأمر بدافع الاحترام تجاه أصدقائي من أوروجواي الذين ساعدوني في بداياتي الاحترافية، الفرح كان موجوداً إلا أنني أبديت الاحترام لهم، نحن سعداء جداً ببلوغ الدور نصف النهائي، لا تزال لدينا مباراة قبل احتمال خوض النهائي، يجب أن نكون مركزين».

وفق الفرنسي رافايل فاران: «هذه فرحة، فرحة صافية، أمر مذهل، قلت لأنطوان جريزمان صاحب التمريرة الحاسمة لهدفه برفع الكرة قبل تنفيذ الركلة الحرة، وصنع تمريرة مثالية، اخترت اللحظة المناسبة لتسجيل هدف». وقال قائد أوروجواي دييجو جودين: «لا يوجد ما يمكن أن يتم انتقادنا عليه، قدمنا كل شيء، نغادر برأس مرفوع، أريد أن أشكر الفريق والمشجعين، جميعنا نرتكب الأخطاء، فرناندو موسليرا الذي تسبب خطأه بالهدف الثاني لفرنسا، سيبقى حارساً كبيراً».