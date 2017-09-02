تشامبرلين يفضل ليفربول على تشيلسي

عمرو عبيد (القاهرة)

شهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، عقد بعض الصفقات الكبيرة المفاجئة التي لم يتوقعها أحد من متابعي جنون «الميركاتو» الأخير الذي ظل مثيراً حتى النهاية، ولعل أشهرها صفقة انتقال الفرنسي الشاب كليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، بينما حدثت أمور عكسية مثل ما حدث مع روس باركلي لاعب وسط إيفرتون الذي ذهب لخوض الكشف الطبي، من أجل الانضمام إلى صفوف تشيلسي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه قرر فجأة عدم استكمال الإجراءات وتراجع بشكل عجيب للغاية.

رحيل الانجليزي أليكس تشامبرلين عن صفوف أرسنال والانضمام إلى ليفربول في آخر أيام «الميركاتو» كان مفاجئاً، رغم ارتباط نجم الوسط بتقارير عديدة، أكدت قرب انتقاله إلى تشيلسي، وتمت الصفقة بمقابل يصل تقريباً إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وهي أغلى صفقات الانتقال في اليوم الأخير، وقضى تشامبرلين 6 سنوات في «المدفعجية»، مسجلاً 20 هدفاً خلال 198 مباراة، وكان ثالث أفضل صانع للأهداف في أرسنال خلال الموسم الماضي.

ورغم تعرض تشيلسي لإحباطات عدة، من بعض اللاعبين في سوق الانتقالات، إلا أن حامل لقب الدوري الانجليزي فجر مفاجأة في الدقائق الأخيرة، قبل غلق سوق الانتقالات بإعلانه ضم نجم خط وسط ليستر سيتي، دانيال درينكووتر، لمدة 5 سنوات بمقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وكان غاب عن المشاركة مع «الثعالب» هذا الموسم، لكنه أحد أهم الأوراق التي أسهمت في فوز ليستر سيتي التاريخي بلقب «البريميرليج» موسم 2015- 2016، كما أعلن «البلوز» أيضاً ضم الظهير الأيمن الإيطالي دافيد زاباكوستا «25 عاماً» من تورينو مقابل 30 مليون يورو.

توتنهام هو الآخر نجح في خطف المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي «32 عاماً» في الساعات الأخيرة، رغم رغبة تشيلسي في ضمه، وأعلن «السبيرز» عن انضمام لورينتي قادماً من سوانزي سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وهو هداف «فريق البجع» في الموسم الماضي، مساهماً بشكل كبير في بقاء الفريق في «البريميرليج»، وسبق له اللعب في يوفنتوس لمدة ثلاثة أعوام، وشارك مع المنتخب الإسباني في الفوز بكأس العالم وبطولة «يورو 2012»، بجانب حصد لقب الدوري والكأس والسوبر في إيطاليا، وكذلك كأس الملك والسوبر الإسباني.

وفي المقابل حصل سوانزي على خدمات الإيفواري ويلفريد بوني من مانشستر سيتي مقابل 13 مليون يورو، بجانب ضم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز، على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ مقابل 8.5 مليون يورو.

ومن الصفقات الكبيرة مالياً التي تمت في اليوم الأخير كان انتقال المدافع الفرنسي مامادو ساكو من ليفربول إلى كريستال بالاس مقابل 28 مليون يورو تقريباً، وكذلك حصول توتنهام على خدمات الإيفواري سيرجي أوريه، قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو، كما فاجأ البرتغالي لويس ناني الجميع بالرحيل على سبيل الإعارة من فالنسيا إلى لاتسيو، وأعار برشلونة ظهيره الأيمن البرازيلي دوجلاس إلى بنفيكا البرتغالي، وكذلك منير الحدادي إلى ديبورتيفو ألافيس، وكان سامبدوريا أعلن عن ضم المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، قادماً من نابولي على سبيل الإعارة.