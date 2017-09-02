شارابوفا و فوزنياكي.. «حرب الكلمات»!

نيويورك (أ ف ب)

واصلت الروسية ماريا شارابوفا، والأميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة تاسعة تقدمهما، وبلغتا الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيوروك، وفازت شارابوفا على الأميركية صوفيا كينين 7-5 و6-2،

وردت شارابوفا على ما تذمر الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة خامسة من الأفضلية التي حظيت بها بخوض مبارياتها على ملعب «آرثر آش» الرئيسي بقولها «مع احترامي للبرنامج، وكما تعلمون، فلست أنا من يضعه»، وتابعت: أنا في الدور الرابع، ولا أعرف أين هي، مؤكدة: أنا منافسة كبيرة، وإذا جدولت مباراتي في موقف للسيارات في نيويورك سيتي، فسأكون سعيدة باللعب هناك.

وخرجت فوزنياكي من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية الأخرى إيكاترينا ماكاروفا، وهي كانت انتقدت المحاباة غير المقبولة لمصلحة شارابوفا. وخاضت الدنماركية مباراتها في الدور الثاني للبطولة في أحد الملاعب الفرعية، في حين أن شارابوفا خاضت مبارياتها على ملعب «آرثر آش» أكبر ملاعب البطولة.

وقالت فوزنياكي: عندما أرى برنامج الملعب الرئيس، أفهم تماماً الجانب التجاري للأمور، لكن أن ترى لاعبة عائدة من إيقاف بسبب المنشطات تخوض جميع مبارياتها على هذا الملعب، فاني أرى ذلك غير مقبول. وتأهلت الأميركية فينوس وليامس المصنفة تاسعة إلى الدور الرابع بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-3 و6-4، وجاء فوز فينوس في اليوم الذي وضعت فيه شقيقتها الأصغر سيرينا والمصنفة أولى في العالم سابقاً مولودها الأول في أحد مستشفيات فلوريدا، وعلقت فينوس بالقول «أنا سعيدة جداً بالطبع، ولا أجد الكلمات للتعبير عن ذلك».