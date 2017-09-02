ثنائية السرعة !

بروكسل (أ ف ب)

حققت العداءة الباهاماسية شوناي ميلر- إويبو أفضل رقم لهذا العام في سباق 400 متر خلال مشاركتها أمس الأول، في لقاء بروكسل الدولي، المرحلة النهائية للدوري الماسي في ألعاب القوى.

وأحرزت بطلة أولمبياد ريو 2016 ثنائية سباقات السرعة في الدوري الماسي، بعد تتويجها قبل ثمانية أيام في سباق 200 متر، خلال لقاء زيوريخ في 24 أغسطس.

وقطعت ميلر- إويبو «23 عاماً» المسافة بزمن 49.46 ثانية، وتقدمت على صاحبة فضية مونديال القوى 2017 في لندن البحرينية سلوى عيد سعيد «49.88 ثانية» والأميركية كورتني أوكولو (50.91 ثانية».

وثأرت ميلر- إويبو لخسارتها في بطولة العالم، حيث اكتفت بالمركز الرابع، بعد أن قامت بانطلاقة سريعة، ثم تحكمت بالثلث الثاني من السباق، قبل أن تزيد سرعتها من جديد في المائة متر الأخيرة وتتقدم على البحرينية.