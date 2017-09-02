المكسيك خامس الصاعدين إلى «روسيا 2018»

مكسيكو (أ ف ب)

أصبح منتخب المكسيك خامس المتأهلين، إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018 بعد فوزه على نظيره البنمي 1- صفر أمس الأول في مكسيكو، ضمن الدور الحاسم من تصفيات منطقة الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي».

ورفع منتخب المكسيك رصيده إلى 17 نقطة، وضمن أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرة إلى النهائيات، بغض النظر عن نتائجه في الجولات الثلاث المتبقية، ليلحق بمنتخبات البرازيل وإيران واليابان وروسيا المضيف. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.

وعلى استاد ازتيكو الشهير، كان هدف هيرفينج لوزانو جناح آيندهوفن الهولندي كافياً لقيادة منتخب بلاده إلى النهائيات، حين تابع في الدقيقة 53 كرة برأسه في مرمى الحارس خوسيه كالديرون.

وخسرت الولايات المتحدة أمام كوستا ريكا بهدفين لاورينا (30 و82)، وترينيداد وتوباجو أمام هندوراس بهدف لجونز (67 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للوبيز (7) واليس (17).

رفعت كوستاريكا الثانية رصيدها إلى 14 نقطة، وتجمد رصيد الولايات المتحدة الثالثة عند 8 نقاط، بفارق الأهداف امام هندوراس التي باتت رابعة بفارق نقطة أمام بنما، وتأتي ترينيداد وتوباجو أخيرة بثلاث نقاط.