تونس «9 من 9» ونيجيريا تطيح الكاميرون برباعية

رادس (د ب أ)

واصل المنتخب التونسي لكرة القدم، انطلاقته المميزة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بتغلبه على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله ياسين مرياح في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وتعادل سيدريك باكومبو للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 43، قبل أن يتقدم المنتخب التونسي مرة أخرى عن طريق غيلان الشعلاني في الدقيقة 47،

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة، ليعتلي صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند ست نقاط في المركز الثاني.

وحقق المنتخب المغربي فوزاً ساحقاً على ضيفه مالي 6 - صفر، وسجل أهداف المنتخب المغربي حكيم زيياش «هدفين»، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 19 والثاني في الدقيقة 61 وخالد بوطيب في الدقيقة 27 وأشرف حكيمي في الدقيقة 72 وفيصل فجر في الدقيقة 86 وميمون ماهي في الدقيقة 88، وشهدت المباراة طرد لاعبين من مالي هما باكاي ديباسي في الدقيقة 57 ومحمد عمر كوناطي في الدقيقة 67، بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى خمس نقاط، فيما توقف رصيد منتخب مالي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.وجدد الرأس الأخضر آماله في التأهل في التأهل، بتغلبه على ضيفه الجنوب أفريقي 2- 1 في المجموعة الرابعة، وتقدم توكيلو رانتي للمنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة 14 ثم تعادل نونو روشا لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 33 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، حصد الرأس الأخضر أول ثلاث نقاط له في التصفيات لكنه يظل في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف المنتخب السنغالي صاحب المركز الثالث فيما توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو المتصدر.

وسحق منتخب نيجيريا لكرة القدم نظيره الكاميروني بطل كأس أمم أفريقيا 2017، برباعية نظيفة الجمعة في أويو في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، وافتتح المحترف في الدوري الصيني إوديون أيجالو التسجيل (29)، وعزز القائد جون أوبي ميكل لاعب تشيلسي الإنجليزي سابقا (2006-2017) وتيانجين الصيني حالياً بالهدف الثاني (43).

وفي الشوط الثاني، أضاف فيكتور موزيس مهاجم تشيلسي الهدف الثالث (56)، واختتم مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي كيليتشي ايهياناتشو الرباعية (77). والفوز هو الثالث على التوالي لنيجيريا التي اقتربت من التأهل إلى النهائي مقابل نقطتين للكاميرون من تعادلين في الجولتين السابقتين مع الجزائر وزامبيا.

وأفلت منتخب غانا من الهزيمة على أرضه أمام نظيره الكونغولي وتعادل معه 1-1 في كوماسي في المجموعة الخامسة، وتقدمت الكونغو بهدف في الشوط الأول عبر ثييفي بيفوما، وانتظرت غانا حتى الدقيقة 86 لإدراك التعادل عن طريق طوماس بارتي، وكانت أوغندا تغلبت على ضيفتها مصر 1- صفر.

وتتصدر أوغندا الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام مصر، مقابل نقطتين لغانا ونقطة واحدة للكونغو.