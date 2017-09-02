تونس «9 من 9» ونيجيريا تطيح الكاميرون برباعية

رادس (د ب أ)
واصل المنتخب التونسي لكرة القدم، انطلاقته المميزة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بتغلبه على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله ياسين مرياح في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وتعادل سيدريك باكومبو للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 43، قبل أن يتقدم المنتخب التونسي مرة أخرى عن طريق غيلان الشعلاني في الدقيقة 47،
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة، ليعتلي صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند ست نقاط في المركز الثاني.
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بهذا الفوز، حصد الرأس الأخضر أول ثلاث نقاط له في التصفيات لكنه يظل في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف المنتخب السنغالي صاحب المركز الثالث فيما توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو المتصدر.
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وفي الشوط الثاني، أضاف فيكتور موزيس مهاجم تشيلسي الهدف الثالث (56)، واختتم مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي كيليتشي ايهياناتشو الرباعية (77). والفوز هو الثالث على التوالي لنيجيريا التي اقتربت من التأهل إلى النهائي مقابل نقطتين للكاميرون من تعادلين في الجولتين السابقتين مع الجزائر وزامبيا.
وأفلت منتخب غانا من الهزيمة على أرضه أمام نظيره الكونغولي وتعادل معه 1-1 في كوماسي في المجموعة الخامسة، وتقدمت الكونغو بهدف في الشوط الأول عبر ثييفي بيفوما، وانتظرت غانا حتى الدقيقة 86 لإدراك التعادل عن طريق طوماس بارتي، وكانت أوغندا تغلبت على ضيفتها مصر 1- صفر.
وتتصدر أوغندا الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام مصر، مقابل نقطتين لغانا ونقطة واحدة للكونغو.