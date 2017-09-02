«المانشافت 21» يقترب من التأهل بـ «فارق الخمسة»

باريس (أ ف ب)

اقتربت ألمانيا بطلة العالم أكثر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، بعد عودتها بنقاط صعبة من أرض التشيك 2-1، أمس في التصفيات الأوروبية لمونديال روسيا 2018، فيما احتفظت إنجلترا بصدارة مجموعتها بعد الفوز على مالطا.

ورفعت ألمانيا التي حققت فوزها السابع على التوالي رصيدها إلى 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن أيرلندا الشمالية التي تخطت مضيفتها المتواضعة سان مارينو 3 - صفر، وتستضيف ألمانيا، النرويج غداً في شتوتجارت، باحثة عن ضمان التأهل بحال فوزها وفشل أيرلندا الشمالية بتحقيق الفوز على ضيفتها التشيك.

وهذه المباراة الأولى لألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، في هذا الموسم الذي يختتم بنهائيات المونديال الصيف المقبل.

على ملعب «ايدن ارينا» في براغ، افتتح التسجيل لألمانيا تيمو فيرنر مبكراً بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من صانع الألعاب مسعود أوزيل (4). وفي وقت كان «ناسيونال مانشافت» يتجه لحصد النقاط، باغته فلاديمير داريدا بتسديدة بعيدة رائعة من نحو 25 متراً انفجرت في سقف مرمى الحارس مارك- أندريه تير شتيجن (78).