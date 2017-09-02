التشيك يتمسك بصدارة بطولة العالم للرماية

حسن رفعت (موسكو)

احتدمت المنافسة، في اليوم الثاني، لبطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، في المسابقات الأربع «الرجال والشباب والسيدات والشابات»، ضمن بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، وتحظى بمشاركة 651 رامياً ورامية. ومع نهاية الجولة الثالثة واليوم الثاني، واصل المنتخب التشيكي تمسكه بالصدارة، برصيد 217 طبقاً، وبفارق طبقين عن إيطاليا والهند الذي قفز إلى المركز الثاني بـ 215 طبقاً.وعلى صعيد الفردي، جاء الرماة العرب في المنطقة الدافئة، حيث احتلوا المراكز 21 و22 و24 برصيد 71 طبقاً، وهم المصري أحمد قمر، والكويتيان فهيد الديحاني وطلال الرشيدي، ومواطنهما عبد الرحمن الفيحان والمصري عبد العزيز محيلبة ورصيدهما أيضاً71 طبقاً.

أما رماتنا، حقق حمد بن مجرن الكندي في الجولات الثلاث 65 طبقاً وظاهر العرياني 64 طبقاً ووليد العرياني 61 طبقاً والصاعد علي الشامسي الذي يشارك ضمن فئة الشباب 64 طبقاً وبهذه النتائج يكون منتخبنا حقق 190 طبقاً فقط.

وتختتم اليوم بطولتا الرجال والشباب فيما اختتمت منافسات السيدات والشابات قي ساعة متأخرة من مساء أمس.