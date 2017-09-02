فيتل يرفع شعار «المباغتة» في سباق إيطاليا

مونزا (د ب أ)

يتطلع الألماني سيباستيان فيتل لإعادة فيراري إلى طريق الانتصارات، في عقر داره، عبر الفوز بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 اليوم، ولم يذق فيراري طعم النصر في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا منذ عام 2010، ولكن في الوقت الذي يحلم فيه فيراري بالفوز وسط جماهيره، فإن فيتل يدرك أن الفوز وحده هو الذي يحافظ له على موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، وسط صراعه الشرس مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وقال فيتل إن شيئاً صغيراً سوف يصنع الفارق، هذا يعني الهجوم ثم سنرى ما يحدث.

ويتصدر فيتيل الترتيب العام لفئة السائقين بفارق سبع نقاط عن هاميلتون، قبل السباق الإيطالي الذي من المتوقع أن يشهد صراعاً ثنائياً بين السائقين.

ونجح فيراري أخيراً، في مجاراة مرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، فيما يتعلق بمستوى السرعة خلال السباقات، ولكن الفريق الإيطالي فشل في السير على النهج نفسه خلال التجارب الرسمية، حيث حصل هاميلتون على مركز الانطلاق الأول سبع مرات حتى الآن، وفاز فيتل مرتين فقط، مقابل فوز وحيد للفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، ومثله للفنلندي الآخر كيمي رايكونن، سائق فيراري، لتكون النتيجة الإجمالية 9 - 3 لمصلحة مرسيدس.

وقال فيتل: النقطة الحاسمة ما زالت كما هي، التجارب تجلب الاضطرابات، ندرك ذلك لكننا نستطيع مجاراتهم والاقتراب أكثر فأكثر، قمنا بمهمة جيدة للغاية حتى الآن، لكن هذا ليس كافياً بالنسبة لنا، بالتأكيد نريد التقدم.