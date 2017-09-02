استقبال حافل لـ «روضة الذهب»

وليد فاروق (دبي)

حظيت روضة السركال، الحائزة على بطولة العالم للشطرنج، والميدالية الذهبية للناشئين تحت 8 سنوات، باستقبال رسمي حافل، لدى وصولها إلى الدولة، عائدة من البرازيل، عقب الإنجاز التاريخي الذي لم يسبق أن حققته اللعبة على مستوى الفتيات على مدار تاريخها، حيث إن الإنجاز الوحيد هو حصول نجم الإمارات سعيد أحمد سعيد على بطولة العالم تحت 14 سنة منذ 36 عاماً، وتحديداً عام 1981 في المكسيك.

وحرص عدد كبير من كبار المسؤولين عن الرياضة، على استقبال اللاعبة لدى عودتها إلى أرض الوطن، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بقاعة المجلس بمطار دبي الدولي، يتقدمهم خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الشطرنج، وعيسى السركال والد البطلة روضة التي وصلت برفقة والدتها، وعبدالله الحوار عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة رئيس الجهاز الفني ومدربها.

وهنأ خالد المدفع الإمارات قيادة وشعباً، بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات الكبيرة، ليست غريبة على الإمارات وأبنائها الذين يثبتون دائماً جدارتهم في المنافسات الكبيرة، وأنهم على قدر المسؤولية، موجهاً تهنئته إلى أسرة اللاعبة التي لم تقصر، ووفرت لها البيئة الملائمة.

وكشف الأمين العام المساعد، عن أن اللاعبة ينتظرها تكريم لائق من الهيئة، في حفل أصحاب الإنجازات، ليكون حافزاً لها لحصد المزيد من الإنجازات في المستقبل، خاصة أنها لا زالت صغيرة، وينتظرها مستقبل واعد.