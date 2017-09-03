محمد سيف يكمل انتقاله إلى بني ياس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكمل محمد سيف مدافع الوحدة، إجراءات انتقاله إلى بني ياس، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويلتحق اللاعب بتدريبات «السماوي» اليوم، وشارك سيف «24 عاماً»، في المرحلة الأولى من تحضيرات «العنابي»، ولعب أساسياً في أولى مباريات الفريق بالبطولة العربية، قبل أن يقرر الروماني لورينت ريجيكامب، استبعاده من القائمة التي يعتمد عليها في الموسم الجديد، بجانب عدد من اللاعبين الآخرين. وأكد محمد سيف أنه أمام تحدٍ جديد مع «السماوي»، وأنه مطالب بإثبات وجوده، والعمل بقوة مع زملائه على عودة بني ياس إلى دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى الجاهزية التامة، خاصة أنه بعد استبعاده من المعسكر الخارجي في النمسا، واصل تدريباته مع الرديف في أبوظبي.

وقال: أحترم قرار المدرب، باستبعادي من قائمة الوحدة، ولكل مدرب رويته حول اللاعبين الذين يحتاج إليهم، وثقتي كبيرة في نفسي، وهدفي استعادة مستواي وتقديم موسم متميز مع بني ياس الذي أكون حريصاً على أن أمنحه أفضل ما أملك، وأريد فقط الفرصة الكاملة للمشاركة، والظهور بمستواي الحقيق، وأتمنى التوفيق لـ «العنابي» الذي نشأت فيه، في الموسم الجديد، وأن يحافظ على تواجده في منصات التتويج للموسم الثالث على التوالي، وفي الوقت نفسه أتمنى أن أقدم مع بني ياس موسماً مميزاً، وأن تكون ختمته سعيدة لـ «السماوي» بالعودة إلى «المحترفين».