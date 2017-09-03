محمد سيف يكمل انتقاله إلى بني ياس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أكمل محمد سيف مدافع الوحدة، إجراءات انتقاله إلى بني ياس، على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ويلتحق اللاعب بتدريبات «السماوي» اليوم، وشارك سيف «24 عاماً»، في المرحلة الأولى من تحضيرات «العنابي»، ولعب أساسياً في أولى مباريات الفريق بالبطولة العربية، قبل أن يقرر الروماني لورينت ريجيكامب، استبعاده من القائمة التي يعتمد عليها في الموسم الجديد، بجانب عدد من اللاعبين الآخرين. وأكد محمد سيف أنه أمام تحدٍ جديد مع «السماوي»، وأنه مطالب بإثبات وجوده، والعمل بقوة مع زملائه على عودة بني ياس إلى دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى الجاهزية التامة، خاصة أنه بعد استبعاده من المعسكر الخارجي في النمسا، واصل تدريباته مع الرديف في أبوظبي.
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