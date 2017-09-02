الرمادي: دوري عنيف ينتظر الجميع

وليد فاروق (دبي)

اعترف المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، بأن النسخة الجديدة، من دوري الخليج العربي ستكون في منتهى الصعوبة على الجميع، وليس على «البرتقالي» فقط، من واقع تقليص عدد الأندية المشاركة، واقتصارها على 12 فريقاً فقط، حيث يدخل آخر فريقين منها في دوامة صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما يزيد الضغوط على الكبير والصغير.

وقال الرمادي: مشاركة 12 فريقاً فقط، يعني قلة عدد المباريات التي يخوضها كل فريق، يضاف إلى ذلك أن عجمان تحديداً يعد هو الوحيد الصاعد والمتأهل من دوري الدرجة الأولى، بعد دمج دبي في «شباب أهلي دبي».

وأضاف: قلة عدد المباريات تجعل الموسم عنيفاً من أول مباراة، وعلى هذا الأساس نحتاج إلى التركيز الشديد، وبصورة أكبر من أي مرحلة سابقة، وأن نقدم أنفسنا فريقاً يطمح في البقاء بدوري الخليج العربي بصورة طيبة ومتميزة من بداية الموسم ومن أول لقاء.

وأشار الرمادي إلى أن الفترة القليلة المقبلة، وقبل انطلاق دوري الخليج العربي، تحتاج إلى عمل مكثف، لأنها تعد أهم فترات إعداد «البرتقالي»، وتفوق في أهميتها فترة المعسكر الخارجي الذي خاصة الفريق.

المعروف أن عجمان قضى فترة معسكره الخارجي في أوروبا، وتحديداً في النمسا، وأستمر على مدار 4 أسابيع، حيث خاض خلاله عدد من المباريات التجريبية، قبل أن يعود، ولعب مباراة ودية وحيدة أمام الوصل يوم الأربعاء الماضي انتهت بالتعادل السلبي. وشدد الرمادي على أن عجمان بصدد التعاقد مع أجنبي رابع «مؤثر»، يدعم من صفوف الفريق في هذا الموسم الصعب، خاصة على صعيد الهجوم، مشيراً إلى أن «البرتقالي» تعرض لصعوبات واضحة خلال المرحلة الحالية من الإعداد، تمثلت في إصابة البرازيلي أديلسون، وابتعاد الأوزبكي حيدروف، بسبب انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ولم يتبق مع الفريق سوى الإيفواري بكاري كونيه الذي قدم مردوداً طيباً خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، كشف عن أنه أيضاً بصدد التعاقد مع لاعبين اثنين على الأكثر في مركزين، لم يفصح عنهما، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ليكونا إضافة لباقي اللاعبين الذي قدموا مستويات طيبة، ولضمان تدعيم بعض المراكز بالبديل الجاهز، خاصة أن الموسم الجديد يحتاج إلى استمرارية العطاء على مدار جميع المباريات دون توقف.

ورفض الرمادي إبداء توقعاته، أو مدى تفاؤله بتحقيق عجمان لطموحاته في الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن التفاؤل والتشاؤم ليس من سماته، خاصة في الأمور العملية، وليس لهما «محل من الإعراب» معه، ولكن الأمر يتوقف على مدى عطاء فريقه، والجهد المبذول من اللاعبين لتحقيق أهدافهم.

على جانب آخر، من المنتظر أن يحسم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة موعد مباراة ودية ثانية ينتظر أن يخوضها قبل بطولة كأس الخليج العربي، ومتوقع لها أن تكون مع أحد فرق دوري الدرجة الأولى، على أن تكون في غضون الـ48 ساعة المقبلة.