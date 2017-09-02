الرمادي: دوري عنيف ينتظر الجميع

وليد فاروق (دبي)
اعترف المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، بأن النسخة الجديدة، من دوري الخليج العربي ستكون في منتهى الصعوبة على الجميع، وليس على «البرتقالي» فقط، من واقع تقليص عدد الأندية المشاركة، واقتصارها على 12 فريقاً فقط، حيث يدخل آخر فريقين منها في دوامة صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما يزيد الضغوط على الكبير والصغير.
وقال الرمادي: مشاركة 12 فريقاً فقط، يعني قلة عدد المباريات التي يخوضها كل فريق، يضاف إلى ذلك أن عجمان تحديداً يعد هو الوحيد الصاعد والمتأهل من دوري الدرجة الأولى، بعد دمج دبي في «شباب أهلي دبي».
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وأشار الرمادي إلى أن الفترة القليلة المقبلة، وقبل انطلاق دوري الخليج العربي، تحتاج إلى عمل مكثف، لأنها تعد أهم فترات إعداد «البرتقالي»، وتفوق في أهميتها فترة المعسكر الخارجي الذي خاصة الفريق.
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وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، كشف عن أنه أيضاً بصدد التعاقد مع لاعبين اثنين على الأكثر في مركزين، لم يفصح عنهما، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ليكونا إضافة لباقي اللاعبين الذي قدموا مستويات طيبة، ولضمان تدعيم بعض المراكز بالبديل الجاهز، خاصة أن الموسم الجديد يحتاج إلى استمرارية العطاء على مدار جميع المباريات دون توقف.
ورفض الرمادي إبداء توقعاته، أو مدى تفاؤله بتحقيق عجمان لطموحاته في الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن التفاؤل والتشاؤم ليس من سماته، خاصة في الأمور العملية، وليس لهما «محل من الإعراب» معه، ولكن الأمر يتوقف على مدى عطاء فريقه، والجهد المبذول من اللاعبين لتحقيق أهدافهم.
على جانب آخر، من المنتظر أن يحسم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة موعد مباراة ودية ثانية ينتظر أن يخوضها قبل بطولة كأس الخليج العربي، ومتوقع لها أن تكون مع أحد فرق دوري الدرجة الأولى، على أن تكون في غضون الـ48 ساعة المقبلة.