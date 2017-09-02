أبوظبي تستضيف العالم في اجتماعات «البارالمبية الدولية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫تنطلق بأرض المعارض، في العاصمة أبوظبي اليوم، اجتماعات الجمعية العمومية، والمؤتمر الدولي للجنة البارالمبية الدولية، وتستمر الاجتماعات حتى التاسع من الشهر الجاري، وتنطلق الفعاليات باجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لمدة يومين، فيما تقام فعاليات المؤتمر الدولي لأصحاب الهمم يومي الثلاثاء والأربعاء، أما الحدث الأكبر، فهو انتخابات مجلس إدارة اللجنة، خلال جلسة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل. ‬

ويقام المؤتمر الدولي واجتماع الجمعية العمومية، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس، وعشرة أعضاء خلال الاجتماع الذي سوف تعلن من خلاله العاصمة أبوظبي، عن تشكيل المجلس الجديد للجنة الدولية.

‬وكثفت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة محمد فاضل الهاملي من جهودها خلال الفترة الماضية، للانتهاء من التجهيزات الخاصة بالحدث، حيث أصبحت العاصمة أبوظبي جاهزة تماماً لاستضافة الحضور، خاصة أن عدد الضيوف المتوقع حضورهم يصل إلى 600 رياضي من مختلف أنحاء العالم، سواء لاجتماع الجمعية العمومية أو المؤتمر الدولي.‬

ووصلت وفود الدول المشاركة إلى أبوظبي أمس الأول، وكشفت اللجنة العليا عن استخدام 86 ٪ من الحضور لمطار أبوظبي الدولي، للتواجد في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.‬‬