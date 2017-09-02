«الأبيض» يدشن تدريباته في الأردن الليلة

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني التدريب الأول الليلة، بأحد الملاعب الفرعية بالعاصمة الأردنية عمان، التي يوصل إليها ظهر اليوم، لاستئناف معسكره التحضيري لمواجهة العراقي بعد غد، في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال «موسكو 2018».

وقبل سفر البعثة، قرر الجهاز الفني استدعاء خالد عبدالرحمن لاعب العين بدلاً من إسماعيل أحمد مدافع العين، الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة، ليصل عدد الغائبين إلى 6 لاعبين، بعد خروج عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد وعلي خصيف للإصابة، فيما يغيب خميس إسماعيل وعلي مبخوت لحصولهما على الإنذار الثاني، ومحمود خميس لنيله البطاقة الحمراء في لقاء السعودية.

وتعتبر المباراة المرتقبة أمام العراق، محطة مهمة لجهاز المنتخب، حيث يدخلها «الأبيض» بدوافع كبيرة في الفوز، للاستمرار في زيادة الثقة بالنفس، واستغلال الإيجابيات التي تحققت بالفوز على «الأخضر» الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف، ورفع منتخبنا رصيده إلى 13 نقطة، بغض النظر عن فرص المنافسة على التأهل ثالث المجموعة الثانية، التي يقبع فيها منتخبنا بالترتيب الرابع، بينما يحتل اليابان الصدارة ب 20 نقطة، ويحل «الأخضر» وصيفاً وله 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن أستراليا الثالث.

وتبدو فرصة منتخبنا الوطني صعبة للتأهل ثالث المجموعة، وخوض مباراة ملحق أمام ثالث المجموعة الأولى، وذلك لفارق الأهداف الكبير مع السعودية «8 أهداف» وأستراليا «6 أهداف»، ما يعني ضرورة خسارة السعودية وأستراليا أمام اليابان وتايلاند، حيث يستضيف «الأخضر» نظيره الياباني في جدة، بينما يلعب أستراليا أمام تايلاند في سيدني.