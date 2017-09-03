برشلونة: تجديد عقد ميسي قريباً

برشلونة (د ب أ)
أكد ألبرت سولير، مدير الاحتراف بنادي برشلونة الإسباني، أمس، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، سيوقع قريباً على عقده الجديد مع الفريق، وقال في مؤتمر صحفي أمس: «توقيع ميسي سيكون بعد فترة قصيرة، وعندما نقول هذا، يعني أن التوقيع سيكون قريباً». وأشار سولير إلى أن الاتفاق مع ميسي أمر حسم من قبل، وأن الشيء الوحيد المتبقي هو مراسم توقيع العقد رسمياً، وقال: «ليست هناك مشكلة في هذا الشأن، أؤكد هذا».
وأكد سولير أن التأخير في توقيع العقد يرجع إلى انشغال جدول أعمال الفريق بأمور عدة في الفترة الماضية، حيث خاض الفريق فترة إعداد للموسم الجديد خارج إسبانيا، ثم جاءت بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني، ثم جولة المباريات الدولية المقامة حالياً.
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