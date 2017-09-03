برشلونة: تجديد عقد ميسي قريباً

برشلونة (د ب أ)

أكد ألبرت سولير، مدير الاحتراف بنادي برشلونة الإسباني، أمس، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، سيوقع قريباً على عقده الجديد مع الفريق، وقال في مؤتمر صحفي أمس: «توقيع ميسي سيكون بعد فترة قصيرة، وعندما نقول هذا، يعني أن التوقيع سيكون قريباً». وأشار سولير إلى أن الاتفاق مع ميسي أمر حسم من قبل، وأن الشيء الوحيد المتبقي هو مراسم توقيع العقد رسمياً، وقال: «ليست هناك مشكلة في هذا الشأن، أؤكد هذا».

وأكد سولير أن التأخير في توقيع العقد يرجع إلى انشغال جدول أعمال الفريق بأمور عدة في الفترة الماضية، حيث خاض الفريق فترة إعداد للموسم الجديد خارج إسبانيا، ثم جاءت بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني، ثم جولة المباريات الدولية المقامة حالياً.

وقال سولير: «عندما يعلن النادي توصله لاتفاق، حيث أعلن برشلونة في الخامس من يوليو الماضي عن توصله لاتفاق بتجديد عقد اللاعب، فإنه لا يريد أن يلقي بنفسه في حوض السباحة، أريد أن أبعث برسالة تهدئة لجميع من يشعرون بالقلق إزاء هذا الأمر». وطبقاً لما أعلنه برشلونة قبل شهرين، سيوقع ميسي على عقد جديد مع الفريق يستمر بموجبه مع الفريق حتى 2021. وكشف برشلونة عن مطالبة ليفربول الإنجليزي بالحصول على 200 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن البرازيلي فيليب كوتينيو، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وقال ألبرت سولر: «ليفربول طلب 200 ميون يورو، وبديهياً لم نقبل ذلك».