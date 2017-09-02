توقعات بعدم جدوى مطار برلين - تيجل



تاريخ النشر: الأحد 03 سبتمبر 2017 برلين (د ب أ) أشارت توقعات ماتياس كولاتس-أنن، وزير مالية ولاية برلين الألمانية، إلى أن مطار العاصمة الحالي (برلين-تيجل) لن يكون مربحا بعد افتتاح المطار الجديد. وفي تصريحات لصحيفة «برلينر مورجنبوست» الألمانية الصادرة أمس، قال «في حال استقبل مطار برلين تيجل نصف عدد الركاب الحالي، فإن المطار بالتأكيد لن يكون مجديا اقتصاديا في كل القطاعات، في التشغيل وفي الاستثمارات الضرورية وفي تكاليف الحماية من الضوضاء، وبشكل عام فإن مواصلة تشغيل المطار سيتكلف نحو 250 مليون يورو سنويا». وأضاف الوزير أن المطار يمكن أن يكون مجديا اقتصاديا فقط في حالة واحدة، وهي زيادة رسوم الهبوط المفروضة على شركات الطيران.