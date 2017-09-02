«بالي» الإندونيسية.. جزيرة تجذب المهنيين المستقلين

أوبود (د ب أ)

أصبحت جزيرة بالي التي تعد مقصدا سياحيا عالميا يجذب أكثر من 5 ملايين سائح سنويا، نقطة جذب قوية للمهنيين المتجولين، حيث يشكل هؤلاء ظاهرة متنامية بين المهنيين المتجولين الذين لا تمر عليهم سوى شهور قليلة في مكان، حتى يغادرونه إلى مكان آخر. وأغلب هؤلاء المتجولين يعملون في مجال الإعلام أو تصميم الملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات الموضة. وقد انضم إليهم مؤخرا مهنيون آخرون بينهم أطباء.

وفي أي تصنيف لأماكن العمل عن بعد في العالم، تحتل الجزيرة الإندونيسية مركزا متقدما للغاية. وبغض النظر عن موقعها الساحر ومناخها الجيد، فهي أيضا توفر حياة منخفضة التكلفة حيث لا يحتاج المرء إلى أكثر من 1000 دولار شهريا لكي يقيم ويمارس عمله فيها.

وتضم جزيرة بالي مركزين رئيسين يتنافسان على جذب راغبي العمل عن بعد، الأول هو مدينة «أوبود» الصغيرة داخل الجزيرة والثانية مدينة أصغر هي «كاجو» على بعد 90 دقيقة بالسيارة على امتداد الساحل والتي تمتلك ميزة نسبية وهي وجودها على الساحل.

وحتى الآن تتفوق «أوبود» على منافستها. وخلال الصيف الحالي جاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى هذه المدينة لزيارتها في الوقت الذي يكتب فيه مذكراته.

وتضم «أوبود» عددا كبيرا من مقاهي الإنترنت وعدة أماكن مخصصة «للتشارك في العمل عبر الشبكات» إلى جانب مسطحات مفتوحة مزودة بخدمة الاتصال فائق السرعة بالإنترنت والتي يمكن للمهنيين استئجارها. وأكبر مسطح إداري مفتوح في المدينة هي «هوبود» وهي عبارة عن مبنى من طابقين، تم استخدام كميات كبيرة من الخيزران في تجهيزهما. ووصلت المسطحات الإدارية المفتوحة إلى مستويات جديدة، حيث يمكنك إن أردت وضع مكتبك في الهواء الطلق، لذلك لن تحتاج إلى وجود نافذة في مكتبك لكي تطل منها على حقول الأرز أثناء العمل. وعندما أنشئ مركز «هوبود» الإداري عام 2013 وقع حوالي 25 شخصا عقودا للحصول على مساحات فيه، ومنذ ذلك الوقت وصل عدد الذين يستخدمون المكان إلى حوالي 5 آلاف شخص أغلبهم يستخدم المكان لشهور قليلة فقط ويغادره بحثا عن منطقة أخرى. وحاليا يبلغ عدد الأعضاء المشتركين حوالي 250 شخصا من 30 دولة حول العالم. ويدفع الشخص 20 دولارا يوميا للاستفادة من خدمات المكان. وتبلغ تكلفة الاشتراك في الإنترنت لمدة شهر كامل 250 دولارا. ورغم أن التكلفة ليست منخفضة، فإنها تضمن سرعة فائقة للاتصال بالإنترنت بما يلائم احتياجات هؤلاء المهنيين. يقول «ستيف مونرو» رئيس «هوبود» إن كل شيء أصبح أكثر احترافية. ولم يعد الحديث الآن عن «الرقميين الرحل» وإنما عن «مكان للمهنيين المستقلين» وهو التعبير الذي يرى المستثمر الكندي أنه يبدو «أكثر جدية». وما تغير هو سرعة تغير العملاء. فنحو نصف المستخدمين فقط هم الذين يظلون لأكثر من نصف سنة في المكان.