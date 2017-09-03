كوريا الشمالية تسعى لزيادة الاحتياطي النفطي إلى مليون طن

سيؤول (د ب أ)

نقلت صحيفة يابانية، أمس، عن مصدر في بيونجيانج قوله إن كوريا الشمالية حددت هدفا أوائل هذا العام لزيادة احتياطيها من النفط، ليصل إلى مليون طن، تحسبا لفرض عقوبات دولية إضافية عليها.

وقالت صحيفة «طوكيو شيمبون» إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون توصل إلى القرار لضمان مخزون من النفط يصل إلى مليون طن، خلال اجتماع للجنة شؤون الدولة في إبريل الماضي. وتمثل تلك الكمية المستهدفة ما يتراوح ما بين نصف وثلثي الواردات السنوية الكورية الشمالية من النفط الخام والمنتجات البترولية، طبقا للصحيفة اليابانية.

وتستورد كوريا الشمالية ما بين 1.5 مليون ومليوني طن من النفط الخام والمنتجات البترولية سنويا، حيث يتم شحن أكثر من 90 ٪ من الصين.

وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب القرار الذي تم اتخاذه في إبريل، ارتفع عدد محطات الغاز، التي تم إغلاقها في بيونجيانج، مما أدى إلى زيادة أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط في كوريا الشمالية قد استقرت بعض الشيء لفترة من الوقت في وقت لاحق، لكنها بدأت في الارتفاع مؤخرا، مما أثار تكهنات بأن السلطات هناك تفرض قيودا بشكل مصطنع على إمدادات البترول في السوق.

وتردد أن الحكومة اليابانية تقنع المجتمع الدولي بفرض عقوبات إضافية، من بين ذلك حظر على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ردا على قيام بيونجيانج باطلاق صاروخ باليستي فوق اليابان أواخر أغسطس الماضي. وتتعرض كوريا الشمالية بالفعل لعقوبات دولية بسبب تجاربها النووية والصاروخية.