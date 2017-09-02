«سوني» تطرح أحدث كاميراتها في «إيفا برلين»

برلين (د ب أ)

قدمت شركة سوني اليابانية كاميراتها المدمجة الجديدة «آر. إكس. أو»، في معرض إيفا في برلين للإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، قال شيجرو كومنكاوا، رئيس سوني أوروبا، إن سوق الكاميرات ولاسيما في ألمانيا لا يزال «كبيرا للغاية»، وأضاف أن ألمانيا «بالنسبة لنا هي السوق الأهم».

ويتميز جسم كاميرا «آر. إكس. أو» بأنه مقاوم للكسر، كما أنه يمنع دخول الماء على عمق عشرة أمتار، وتلتقط صوراً فوتوغرافية، وتصور مقاطع فيديو، ويبلغ وزنها 110 جرامات فقط، وستبلغ تكلفتها 850 يورو. وتركز سوني أيضا على أجهزة التلفاز، وعرضت الشركة اليابانية، في معرض إيفا، جهاز التلفزيون الجديد «برافيا ايه1» الذي يعمل بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء)، ويتميز بشاشة 77 بوصة، ويصدر الصوت من كل مساحة الشاشة. يذكر أن سوني من الشركات الرائدة في هذه التقنية التي ظلت عالية الكلفة وباهظة الثمن على مدار فترة طويلة. وقال كوميكاوا، إن هناك زيادة في الطلب على الأجهزة عالية القيمة في ألمانيا، مشيراً إلى أن سوق شاشات التلفزيون، التي تعمل بتلك التقنية حقق في ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 140% في الفترة الأخيرة.