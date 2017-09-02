البرازيل تطوي رسمياً صفحة أسوأ انكماش تاريخي

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
أعلنت البرازيل رسميا يوم الجمعة أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها خصوصا بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في الفصل الثاني من 2017، ما يريح الرئيس ميشال تامر وبرنامجه التقشفي.
وأعلن معهد الجغرافيا والإحصاءات أن اكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2 ٪ في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة خبراء في الاقتصاد كانت تتوقع أن يكون النمو معدوما.
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وقال معهد الجغرافيا والإحصاءات أن البرازيل سجلت في 2017 نموا بلغ 0.3 ٪ بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
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