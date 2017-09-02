البرازيل تطوي رسمياً صفحة أسوأ انكماش تاريخي

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلنت البرازيل رسميا يوم الجمعة أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها خصوصا بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في الفصل الثاني من 2017، ما يريح الرئيس ميشال تامر وبرنامجه التقشفي.

وأعلن معهد الجغرافيا والإحصاءات أن اكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2 ٪ في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة خبراء في الاقتصاد كانت تتوقع أن يكون النمو معدوما.

وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة بنسبة 1 ٪ في الفصل الأول أنهت ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي حوالى عامين. وتجاوزت البرازيل بذلك أسوأ انكماش في تاريخها تراجع خلاله إجمالي ناتجها الداخلي 3.8 ٪ في 2015 و3.6 ٪ في 2016.

وقال معهد الجغرافيا والإحصاءات أن البرازيل سجلت في 2017 نموا بلغ 0.3 ٪ بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.