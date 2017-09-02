التفاؤل يسود الجولة الثانية من مفاوضات «نافتا»

مكسيكو (أ ف ب)

دخلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في التفاصيل العملية للتعديلات على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في الجولة الثانية من مفاوضات الاتفاق الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه.

وبعد وضع جدول مواعيد طموح في الجولة الأولى التي أجريت في واشنطن الشهر الماضي، دخل المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون والكنديون في التفاصيل العملية لتعديل الاتفاقية المؤلفة من 1700 صفحة، مع افتتاح جولة المفاوضات التي تستمر خمسة أيام في فندق هيات ريجنسي في مكسيكو.

وتناقش 25 مسألة في هذه الجولة في اجتماعات منفصلة بينها التجارة الإلكترونية والبيئة وتدابير مكافحة الفساد والاستثمار والنفاد إلى أسواق العقارات. وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن مسألة «قواعد المنشأ» الشائكة، من ضمن جدول الأعمال.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تغيير تلك القواعد ومنها المتعلقة بقطاع السيارات المثير للجدل. وتريد واشنطن تحديد حد أدنى من المكونات التي يجب إنتاجها في الولايات المتحدة لتبقى أي سيارة معفاة من رسوم التصدير. ولا يتوقع أن تخرج معلومات عن المفاوضات. فقد اتفقت الدول الثلاث على التكتم حتى انتهاء الجولات المقدرة بسبع إلى تسع جولات.