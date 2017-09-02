المرأة الإماراتية... أيقونة الريادة وأمل المستقبل

جمال سالم الظاهري*

للعام الثالث على التوالي، تحتفي دولتنا الحبيبة بيوم المرأة الإماراتية، هذه المناسبة المتميزة التي شكلت مفخرة لنا جميعاً كونها تعتبر بمثابة تقدير لإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مسيرة التنمية والتطور.

يُقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا اليوم أقول بأن وراء كل امرأة عظيمة قيادة حكيمة، حرصت ولا تزال على إعطائها المكانة التي تستحق، وفتحت المجال أمامها لتجسد قدراتها وتحقيق طموحاتها في مجتمع آمن منذ القدم بضرورة المساواة بين المرأة والرجل. ومنذ أكثر من 50 عاماً، عملت قيادتنا على تعزيز دور المرأة إيماناً بقدراتها في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من حولها لتترك إرثاُ استثنائياً يكون مفخرة للأجيال القادمة. وتجسد هذا الإيمان في تشكيل الاتحاد النسائي العام لترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية، في خطوة تردد صداها في جميع أقطار العالم لتصبح دولة الإمارات مثالاُ يحتذى به في سبيل نصرة المرأة وتمكينها.

وفي هذه المناسبة الكريمة، لا يسعنا إلا أن نقف احتراماً لقيادة رشيدة آمنت بأن المرأة الإماراتية هي جزء من مستقبل الأمة وجوهر تقدمها، وحرصت على صون حقوقها وتوسيع مشاركاتها وتحقيق تطلعاتها. وهنا استذكر قولاً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «المرأة هي نصف المجتمع. والمجتمعات التي تعجز عن توظيف نصفها هي فاشلة.»

لقد جاءت مبادرة زايد عام الخير لتذكرنا بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وهي بمثابة دعوة لنا لشحذ الهمم والعمل على توفير بيئة اجتماعية غنية، وبلورة برامج واستراتيجيات تفتح المزيد من الآفاق أمام المرأة الإماراتية لتعزيز قدرتها على التحدي والإبداع والتميز والانفتاح على العالم، ولتصبح شريكة في كافة المجالات، ليس فقط في القطاع العام، بل الخاص أيضاً.

ويسعدني في شركة صناعات أن أشارك زميلاتي الإماراتيات هذا التكريم المستحق بعد رحلة من الإنجازات والنجاحات لنجسد معاً أسمى معاني الولاء لدولتنا الحبيبة التي لطالما حملناها في قلوبنا، وأن نكون جميعاً قدوة في تكريس جميع خبراتنا وجهودنا وإطلاق العنان لطموحاتنا من أجل رفعة وتطوير دولتنا الحبيبة، كل من موقعه.