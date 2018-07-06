مهرجان «السينما والمدينة» في الدار البيضاء

محمد نجيم (الرباط)

تشارك كل من فرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا والبرازيل وتونس والجزائر ومصر والمغرب وفلسطين، في الدورة الأولى لمهرجان «السينما والمدينة»، وذلك خلال المدة الممتدة من 21 إلى 25 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء.

ويتضمن برنامج هذا المهرجان، في دورته الأولى، والتي اختارت لها شعار «السينما والمدينة» مسابقة دولية رسمية للفيلم الروائي الطويل. ويتبارى في المسابقة الرسمية أشرطة سينمائية قادمة من الدول المشاركة للفوز بجائزة الدار البيضاء لأحسن فيلم، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة التشخيص.

وسيعرف المهرجان، أيضاً، تنظيم مسابقة الفيلم القصير جداً، يشارك فيها طلبة وطالبات مدارس الدار البيضاء. كما برمجت عروض سينمائية لفائدة الأطفال.

وبموازاة مع العروض السينمائية، ستنظم ندوة حول موضوع «الدار البيضاء في السينما الوطنية»، ومحاضرة حول «السينما والمدينة: مدينة باريس نموذجاً» لمؤرخ السينما والمحاضر الأميركي ـ الفرنسي كلين مايرينت.