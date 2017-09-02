طرح المشاريع على مراحل يدعم مبيعات الشركات العقارية

سيد الحجار (أبوظبي)
توسعت الشركات العقارية في طرح مبيعات المشاريع العقارية عبر مراحل عدة، بهدف ضمان نجاح تسويق المشاريع الجديدة، لاسيما أن بيع كامل وحدات المراحل الأولى يغري المزيد من العملاء على الشراء بالمراحل اللاحقة.
وقال مطورون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» إن الإعلان عن توفر وحدات جاهزة للسكن بالمشروع، يزيد من فرص تسويق الوحدات المباعة على الخارطة في مراحل لاحقة، ويعزز من ثقة المشترين بشأن استقرار المشروع.
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وأكد خبراء ضرورة اهتمام الشركات العقارية باتخاذ العديد من الإجراءات والاهتمام بابتكار وسائل حديثة تسهم في زيادة المبيعات بالمشاريع الجديدة، وتعزز النشاط بالسوق العقاري، بعد فترة من التباطؤ شهدها القطاع خلال العام الماضي.
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