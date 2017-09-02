طرح المشاريع على مراحل يدعم مبيعات الشركات العقارية

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت الشركات العقارية في طرح مبيعات المشاريع العقارية عبر مراحل عدة، بهدف ضمان نجاح تسويق المشاريع الجديدة، لاسيما أن بيع كامل وحدات المراحل الأولى يغري المزيد من العملاء على الشراء بالمراحل اللاحقة.

وقال مطورون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» إن الإعلان عن توفر وحدات جاهزة للسكن بالمشروع، يزيد من فرص تسويق الوحدات المباعة على الخارطة في مراحل لاحقة، ويعزز من ثقة المشترين بشأن استقرار المشروع.

وأوضحوا أنه من ناحية أخرى، فإن طرح المشروع على مراحل يوفر الفرصة أمام الشركات لزيادة الأسعار في المراحل اللاحقة، لاسيما عند بيع جميع وحدات المراحل الأولى وبدء الإنشاء أو التسليم بها، فضلا عن إمكانية إضافة بعض التعديلات وبما يضمن تلبية رغبات كافة العملاء، ومراعاة ملاحظات ومطالب المشترين.

وأكد خبراء ضرورة اهتمام الشركات العقارية باتخاذ العديد من الإجراءات والاهتمام بابتكار وسائل حديثة تسهم في زيادة المبيعات بالمشاريع الجديدة، وتعزز النشاط بالسوق العقاري، بعد فترة من التباطؤ شهدها القطاع خلال العام الماضي.