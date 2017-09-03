10 مليارات يورو صادرات ألمانية إلى جنوب أفريقيا

جوهانسبرج (د ب أ)

تطمح ألمانيا إلى تحقيق رقم قياسي في فضائها التجاري مع دولة جنوب أفريقيا هذا العام. وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية لدول جنوب أفريقيا، ماتياس بودنبرج: «مع احتساب التغيرات الموسمية، نتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الألمانية إلى دولة جنوب أفريقيا هذا العام نحو عشرة مليارات يورو، مقابل سبعة مليارات يورو صادرات من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا، المنحنى التجاري مستقر، ومن المتوقع أن يكون ذلك عاماً قياسياً جديداً للصادرات الألمانية إلى جنوب أفريقيا».

وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا لجنوب أفريقيا في النصف الأول من العام الجاري بضائع مثل معدات ومنتجات طبية وقطع غيار سيارات بقيمة 4.98 مليار يورو، مقابل 4.3 مليار يورو في الفترة الزمنية نفسها لعام 2016.

وفي المقابل، بلغت قيمة واردات ألمانيا من جنوب أفريقيا في النصف الأول من هذا العام 3.7 مليار يورو، مقابل 2.9 مليار يورو في الفترة الزمنية نفسها لعام 2016.