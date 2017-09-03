روما (د ب أ)

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فيات كريسلر الإيطالية الأميركية، أن الشركة ليس لديها خطط لتحويل ألفا روميو ومازيراتي إلى شركة منفصلة.

وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني، إن ألفا ومازيراتي «غير ناضجتين جوهرياً» من أجل سيناريو للوقوف بمفردهما، بحسب وكالة أنبا أنسا الإيطالية أمس.

وأضاف، على هامش سباقات الفورمولا - 1 لسباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا: «أستطيع أن أفهم تماماً فكرة الابتعاد عن السوق الشامل». وتابع: «الوقت غير مناسب، ونحن لسنا في وضع للقيام بذلك»، مضيفاً أن خطة الفصل «لن تحدث» خلال ولايته التي تنتهى في عام 2019. وأشار العديد من المحللين إلى أن أصول «فيات كريسلر»، والتي تشمل أيضاً العلامات التجارية «جيب» و«دودج» و«رام»، يمكن أن تكون أكثر ككيانات منفصلة. وفي مونزا، قال مارشيون، إنه لم يتلقَ عروض شراء من شركات صناعة السيارات الصينية، حسبما نشر موقع إخباري متخصص في السيارات في الشهر الماضي.