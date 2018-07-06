«نجمة».. رؤية فنية لإسطرلاب البطوطي

فاطمة عطفة (أبوظبي)
يقدم «اللوفر أبوظبي» مجموعة من عروض الأفلام الإماراتية والعالمية بعنوان: «سينمائيات»، تختتم بفيلم «مئوية الشيخ زايد»، وتشاهد هذه العروض مساء كل سبت، وعلى مدى 6 أسابيع، بدأت 23 من يونيو الماضي، وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وتمتاز الأفلام المختارة بالتنوع والمعالجة الفنية الجميلة فكرا وأداء، وهي تهدف إلى إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة بالمتحف ضمن المجموعة الدائمة والمعارض العالمية.
ويضم برنامج العروض مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقة المناسبة لجميع الأعمار، ومشاهدة هذه العروض مجانية، وسيجري في الساعة 5 مساء اليوم عرض فيلم «نجمة»، وهو عبارة عن فيلم تصوري تم العمل عليه بمهارة فنية، حيث يعرض مقاطع سينمائية تبين المساء في الليل، وقد جرى اختيار هذه المقاطع وتنسيقها من 550 فيلماً تنطلق من بداية صناعة الأفلام حتى وقتنا الحاضر، كما تشمل الموسيقى التصويرية الأصلية المرافقة التي رافقت تلك الأفلام خلال إنتاجها، وهذا الفيلم «نجمة» مستوحى من إسطرلاب الفلكي المغربي محمد بن أحمد البطوطي، ويعود تاريخه إلى 1726 1727، ويمثل الكرة السماوية بشكل مسطح، وهو معروض في قاعة علم أوصاف الكون في متحف اللوفر أبوظبي.
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وكانت قد عملت على تنسيق هذه العروض «سينمائيات» الفنانة الإماراتية هند مزينة، وكيف تم اختيارها لهذه الأفلام قالت: كان اختياري لهذه الأفلام لأنها جميعها مستوحاة من الأعمال الفنية في المتحف، وتم ذلك بالمشاركة مع فريق المتحف وكانوا سعداء باختياري.
وحول تنوع هذه الأفلام، وبما يتماشى مع تنوع القطع الأثرية باللوفر، أشارت الفنانة إلى أن من المهم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، لتعكس أنواع الأعمال المختلفة في المتحف وبطريقة ما، وإجراء حوار بين الأفلام والأعمال الفنية. وحول الإضافات الثقافية التي تقدم من خلال هذه العروض، أكدت الفنانة هند إلى أنها تشكل فرصة جيدة لعرض الأفلام لجمهور أوسع، بغض النظر عن الجنسية، لافتة إلى أن الأفلام الإماراتية تعكس قصصاً وعواطف مختلفة من دولة الإمارات، وترى أنها يمكن أن تلعب دوراً في المشاركة في المناقشات والاحتفالات لعام الشيخ زايد.