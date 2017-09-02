«الاتحاد للطيران» تشغل «بوينج 787» في الرحلات اليومية بين أبوظبي وأمستردام

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «الاتحاد للطيران» تشغيل طائرتها من طراز بوينج 787-9 لخدمة رحلتها اليومية من أمستردام إلى أبوظبي، لتوفر بذلك لعملائها المسافرين من مطار أمستردام سخيبول مستويات لا تضاهى من الراحة والتقنية المتطورة.

وشغلت «الاتحاد للطيران» من قبل طائرتها طراز 787 دريملاينر لخدمة الرحلات اليومية بين أمستردام وأبوظبي خلال موسم صيف 2016. ويمثل إقلاع الطائرة، فائقة التطور والكفاءة في استهلاك الوقود، اليوم إيذاناً ببدء خدمة الرحلات على مدار العام بالطائرة دريملاينر من هولندا.

وتضم طائرة الشركة من طراز 787 دريملاينر مقصورات «الاتحاد للطيران» من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً تشمل 28 «استوديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً بالدرجة السياحية.

وتعليقاً على ذلك، قال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «يعكس قرار ترقية رحلاتنا اليومية من أمستردام للطائرة 787 دريملاينر مدى أهمية السوق الهولندية بالنسبة لنا. وتلقينا تعليقات مشجعة للغاية من العملاء حين قمنا بتشغيل الطائرة للمرة الأولى من العاصمة الهولندية إلى أبوظبي في صيف العام الماضي، ويسعدني أن يصبح بمقدور المزيد من المسافرين الآن الاستمتاع بالمستويات الفائقة من الراحة والتقنية التي توفرها الطائرة المتطورة، على مدار العام».

وتوفر جميع مقاعد «استوديو درجة رجال الأعمال» زيادة في المساحة الشخصية تبلغ 20٪، وتتميز بإمكانية التحول إلى سرير كامل بطول 80.5 بوصة. وتتمتع المقاعد المنجدة بجلود بولترونا فراو الفخمة بخاصية التدليك في المقعد ونظام التحكم الهوائي في المساند الذي يساعد الضيوف على تعديل صلابة وراحة مقاعدهم. ويحتوي كل مقعد في درجة رجال الأعمال على شاشة تلفزيونية تعمل باللمس مقاس 18 بوصة. وتوفر المقاعد الذكية بالدرجة السياحية راحةً معززة بفضل مسند الرأس الجانبي في كل مقعد ودعامة الظهر القابلة للتعديل، ويصل عرض المقعد إلى 19 بوصة تقريباً مع شاشة عرض مقاس 11.1 بوصة في كل مقعد.

وتم تجهيز طائرات «الاتحادللطيران» طراز بوينج 787 بأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، الذي يوفر ما يزيد على 750 ساعة من الأفلام والبرامج، بما في ذلك البث المباشر لقنوات إخبارية ورياضية، بالإضافة إلى مئات الخيارات الموسيقية وتشكيلة من الألعاب لكلٍ من الكبار والأطفال. وتشغّل «الاتحاد للطيران» في الوقت الراهن ضمن أسطولها 16 طائرة من طراز بوينج 787-9 انطلاقاً من موطنها أبوظبي إلى 14 وجهة، تشمل عَمّان، وبكين، وبيروت، وبريزبن، ودوسلدورف، وجوهانسبرغ، وبيرث، والرياض، وشنغهاي، وسنغافورة، وطوكيو، وواشنطن العاصمة، وزيورخ.