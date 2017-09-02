«اتصالات» تقدم خدماتها لـ 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

حاتم فاروق (أبوظبي)
تقدم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» خدماتها لنحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة عاملة بالدولة، من خلال توفير أوسع شبكة من مراكز الأعمال ومركز دعم مخصص لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية جميع احتياجاتها في مجال الاتصال والتكنولوجيا، بحسب عصام محمود، نائب الرئيس للتسويق بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات».
وقال محمود لـ«الاتحاد»: «يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المحركات لعجلة النمو الاقتصادي، حيث يسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن دوره الحيوي في سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في الدولة وتعزيز النمو المستدام، وفي توظيف العمالة، إذ إنه يستأثر بما يزيد على 90% من القوى العاملة في الدولة».
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وتابع: «تواجه الشركات تهديدات إلكترونية عن طريق رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت، ولذلك فمن المهم جداً ضمان منع الاختراق والرصد الاستباقي لها»، لافتاً إلى أن خدمات «اتصالات» تستطيع توفير حلولا مدارة لهذا الغرض. وعلى رأس المتطلبات الأمنية، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى امتلاك قدرات الحوسبة والتي نوفرها على أساس الدفع حسب الاستخدام أو الدفع حسب النمو.
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وأكد عصام محمود نائب الرئيس للتسويق بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، أنه ومع توسع الثورة الرقمية، أصبح من المهم تحقيق النجاح وتنمية الأعمال على المدى الطويل، وأن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتماد استراتيجيات تمكنها من التحول رقمياً ونقل بنياتها التحتية إلى المنصات السحابية من خلال مزود خدمات مدارة موثوق مثل «اتصالات» قادر على إدارة شبكات الاتصال الخاصة بها، والشبكات المحلية (LAN) والشبكات واسعة النطاق (WAN)، وإدارة البنيات الأمنية.
وأضاف: «ولكي تتمكن الشركات من التوسع وتحقيق النمو بوتيرة مستمرة، يجب أن تكون على اطّلاع دائم على المعلومات والمستجدات المتعلقة بشبكاتها وخدماتها لكي تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة، حيث توفر بوابة الخدمات المدارة من (اتصالات) للشركات مستويات وضوح شاملة، حيث تمكنها على مدار الساعة من الحصول على معلومات حول شبكاتها ضمن مواقعها الجغرافية، والاطلاع على حالتها وأدائها الحالي، والحصول على خدمات الدعم الفني والصيانة، مما يمكنها من إدارة شبكاتها بكفاءة عالية».