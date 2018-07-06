سلامة البصر تعزز إدراك كبار السن

نيويورك (رويترز)
ذكرت دراسة أميركية جديدة، أن ضعف البصر قد يسرع وتيرة تدهور الإدراك لدى كبار السن. وقالت ديان تشينج، قائدة فريق البحث من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، إن هذه النتائج تظهر أن إجراءات تصحيح الإبصار مثل اقتناء نظارة جديدة أو الخضوع لجراحة لعلاج إعتام عدسة العين، قد يكون لها أثر في الحفاظ على الوظائف الإدراكية لدى كبار السن.
وأضافت «الاهتمام بالبصر مهم من أجل الحفاظ على سلامة الذهن».
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وكان الأشخاص الأكثر إصابة بضعف البصر هم الأسوأ أداء في اختبارات الإدراك. وربطت صلة بين مدى قوة البصر في الفحوصات السابقة والإدراك في الفحوص التالية. وبينما كانت هناك صلة بين الإدراك الذهني في أحد الفحوص وقوة الإبصار في الاختبار التالي، إلا أن تأثير قوة الإبصار على القدرات الذهنية في وقت لاحق كانت أكثر وضوحاً.