أسود أفريقيا تلتهم صياديها

جوهانسبرج (أ ف ب)

التهمت أسود ثلاثة صيادين غير قانونيين في محمية خاصة للحيوانات في جنوب شرق دولة جنوب أفريقيا، بحسب ما أفاد صاحب هذه المحمية، وكان الصيادون قد دخلوا إلى محمية سيبويا صباح الاثنين مسلحين ببندقية وفأساً، طمعاً بقرون حيوانات وحيد القرن، وقد عثر على أشلائهم في اليوم التالي، بحسب ما قال نيك فوكس.

وأوضح «يبدو أنهم علقوا وسط مجموعة كبيرة من الأسود، ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتحرك»، مشيراً إلى أن عددهم المحدد ليس معلوماً.

كل سنة، تقتل آلاف الحيوانات من نوع وحيد القرن في أفريقيا طمعاً بقرونها التي تلقى رواجاً كبيراً في ممارسات الطب التقليدي في الصين وفيتنام خصوصاً.

ولم يبق سوى 5 آلاف حيوان وحيد قرن أسود في القارة الأفريقية، من بينها 1900 في جنوب أفريقيا. ويضم البلد أيضاً نحو 20 ألف حيوان وحيد قرن أبيض، أي 80% من العدد الإجمالي لهذا النوع في العالم.