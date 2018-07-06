7 ملايين زائر لمتحف «متروبوليتان» نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

استقبل متحف «متروبوليتان ميوزيوم» في نيويوروك عدداً قياسياً من الزوار خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة بلغ 7,35 مليون زائر، على الرغم من زيادة سعر تذكرة الدخول إلى 25 دولاراً في مارس الماضي، وفق ما جاء في بيان صادر عن المؤسسة.

ومنذ الأول من مارس، بات يتوجّب على السياح الراغبين في زيارة هذا الصرح العريق الذي يعدّ أكبر المتاحف في نيويورك، دفع 25 دولاراً لدخوله، في حين كان يمكنهم سابقاً ترك ما يحلو لهم من بدل مالي، غير أن هذه التعرفة الثابتة التي تطبق على السياح وحدهم، وليس على سكان نيويوروك، لم تخفّف من حماسة الزوار.

وقد أعلنت إدارة المتحف الخميس أنها حققت رقماً قياسياً جديداً للسنة المالية المنتهية في نهاية يونيو، تخطى 7,35 مليون زائر، في مقابل 7 ملايين العام السابق.

ويعزى هذا الارتفاع، بحسب البيان الصادر عن الإدارة، «بجزء كبير منه»، إلى نجاح المعرض المخصص لميكلانجلو الذي استقطب بين منتصف نوفمبر ومنتصف فبراير 702 ألف زائر، وهو شكّل عاشر أنجح معرض في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.

ويعكس أداء المتحف الذي يعدّ أبرز معلم سياحي في نيويورك الإقبال المتزايد على هذه المدينة.