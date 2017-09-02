فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

رويترز

قالت وسائل إعلام في مدينة «سولت ليك» بولاية يوتا الأميركية إن ممرضة في مستشفى بالولاية تعرضت لاعتداء من قبل رجل شرطة الشهر الماضي بعد أن رفضت السماح له بالحصول على عينة من دم مريض غائب عن الوعي لأنه لم يكن معه تصريح أو موافقة المريض.

وقال مسؤول، يوم أمس الجمعة، إن ممثلي الادعاء في يوتا سيبحثون توجيه اتهامات جنائية للشرطي.

وأظهر شريط مصور للحادث، الذي وقع في 26 يوليو، من كاميرات كان يرتديها رجال شرطة مدينة سولت ليك، تشاور الممرضة أليكس وبليس التي كانت ترتدي الزي الطبي الأزرق مع زملاء لها قبل أن تعرض على رجال الشرطة الذين كانوا في انتظارها نسخة من سياسة مستشفى يوتا الجامعي المتعلقة بتقديم عينات من الدم للاختبار للكشف عن الخمور أو المخدرات.

وذكرت صحيفة «ديزيريت نيوز» أن المريض كان سائق شاحنة تم نقله إلى وحدة الحروق بالمستشفى في حالة غيبوبة بعد حادث تصادم مع مركبة كان يقودها شخص هارب من الشرطة.

وأوضحت وبليس لرجال الشرطة أنه بموجب هذه السياسة، التي قالت إن إدارة الشرطة وافقت عليها، ستكون بحاجة لتصريح أو موافقة المريض أو أن يتم القبض على المريض.