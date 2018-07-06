«جوجل للترجمة» يحطم الحواجز بين الجماهير



تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018 كازان (رويترز) قد يقول البعض، إن كرة القدم هي اللغة الأكثر شعبية في العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بفك طلاسم اللغة الروسية أو التواصل مع أهل البلد التي تستضيف نهائيات كأس العالم، فإن الحب المشترك لهذه الرياضة لا يكفي في بعض الأحيان. لذلك، وجد العديد من المشجعين الموجودين حالياً في روسيا ضالتهم في خدمة جوجل للترجمة (جوجل ترانسليت) عبر هواتفهم المحمولة. وأصبحت جوجل ترانسليت وسيلة لا غنى عنها للمشجعين من أجل التواصل مع المحليين في الحانات والمطاعم والفنادق. وقال المشجع البرازيلي جوستافو: «من الصعب جداً فهم الأبجدية السلافية بالروسية، لذلك نستخدم جوجل طوال الوقت.. عندما تستخدم جوجل وتعرف الترجمة تصبح المسألة أسهل». ويكتب بعض المشجعين الأجانب بلغاتهم ما يرغبون في قوله بالروسية ويعرضونه على السكان المحليين، ويستخدم البعض الآخر الخاصية الصوتية في التطبيق التي تسمح لهم بالتحدث مباشرة مع أصحاب اللغات الأخرى، ولا يخلو الأمر من أخطاء طريفة في بعض الأحيان.