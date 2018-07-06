اتحاد ‬الكرة ‬المصري ‬يفاوض روهر ‬وينتظر ‬زلاتكو

القاهرة (الاتحاد)

وضع‎ ‬مجلس ‬إدارة ‬اتحاد ‬الكرة ‬المصري، ‬برئاسة ‬المهندس ‬هاني ‬أبو ‬ريدة ‬الثنائي، ‬جيرونت ‬روهر ‬المدير ‬الفني ‬لمنتخب ‬نيجيريا، ‬وزلاتكو ‬داليتش ‬المدير ‬الفني ‬لمنتخب ‬كرواتيا، ‬على ‬رأس ‬قائمة ‬المدربين ‬المرشحين ‬لشغل ‬منصب ‬المدير ‬الفني ‬للفراعنة، ‬خلفاً ‬للأرجنتيني ‬هيكتور ‬كوبر ‬الذي ‬انتهى ‬تعاقده ‬بنهاية ‬مهمة المنتخب المصري في بطولة ‬كأس ‬العالم.

وانضم‎ ‬المدربان ‬إلى ‬المدرب ‬الفرنسي ‬هيرفي ‬رينارد ‬المدير ‬الفني ‬للمنتخب ‬المغربي، ‬والذي ‬يأتي ‬على ‬رأس ‬قائمة ‬المطلوبين ‬لتدريب ‬الفراعنة، ‬وينتظر ‬الاتحاد ‬المصري ‬موقفه ‬النهائي ‬من ‬الاستمرار ‬في ‬منصبه ‬من ‬عدمه، ‬في ‬ظل ‬توتر ‬العلاقة ‬بينه ‬ومسؤولي ‬الاتحاد ‬المغربي ‬عقب ‬الخروج ‬المبكر ‬من ‬البطولة.

ويبلغ الألماني‎ ‬جيرونت ‬روهر ‬مدرب ‬نيجيريا ‬‬من ‬العمر ‬65 ‬عاماً، ‬ويمتلك ‬سيرة ‬ذاتية ‬قوية، ‬حيث ‬قاد منتخبات ‬أفريقية ‬عدة ‬خلال ‬السنوات ‬الماضية، ‬من ‬بينها ‬النيجر ‬والجابون ‬وبوركينا ‬فاسو، ‬بجانب ‬فريق ‬نانت ‬الفرنسي، ‬وأجاكسيو، ‬والنجم ‬الساحلي ‬التونسي ‬ويونج ‬بويز ‬السويسري ‬وبوردو ‬الفرنسي ‬وفرانكفورت ‬الألماني.

أما‎ ‬الكرواتي ‬زلاتكو، ‬المدرب ‬الحالي ‬لمنتخب ‬كرواتيا، ‬فيعتبر ‬أفضل ‬الأسماء ‬المرشحة ‬حالياً، ‬بعدما ‬نجح ‬في ‬قيادة ‬الفريق ‬الكرواتي ‬لبلوغ ‬ربع ‬نهائي ‬كأس ‬العالم، ‬وينتظر ‬مجلس ‬الاتحاد ‬المصري، ‬انتهائه ‬من ‬البطولة ‬للتفاوض ‬معه ‬بشأن ‬تولي ‬قيادة ‬منتخب ‬الفراعنة.

ويمتلك زلاتكو‎ ‬يمتلك ‬سجلاً ‬حافلاً، ‬حيث ‬سبق ‬له ‬التدريب ‬طوال ‬السنوات ‬الثماني ‬السابقة ‬في ‬المنطقة ‬العربية، ‬مع ‬الفيصلي ‬والهلال ‬في ‬السعودية، ‬والعين، ‬قبل ‬الانتقال ‬لتدريب ‬منتخب ‬كرواتيا، ‬ويبلغ ‬من ‬العمر ‬51 ‬عاماً.

واستقر‎ ‬مجلس ‬اتحاد ‬الكرة ‬المصري، ‬على ‬الدخول في مفاوضات مع ‬روهر ‬وزلاتكو، ‬إلى ‬جانب ‬رينارد، ‬وهو ‬الثلاثي ‬الأبرز ‬لتدريب ‬المنتخب ‬خلفاً ‬لهيكتور ‬كوبر، ‬حيث ‬يتفاوض ‬المجلس ‬حالياً ‬مع ‬روهر ‬ورينارد، ‬انتظاراً ‬لانتهاء ‬زلاتكو ‬من ‬مهمته ‬مع ‬المنتخب ‬الكرواتي ‬في ‬كأس ‬العالم، ‬تمهيداً ‬للتفاوض ‬معه ‬بشأن ‬تولي ‬المهمة، ‬حيث ‬يتمسك ‬المجلس ‬بأن ‬المدير ‬الفني ‬أجنبياً ‬على ‬أن ‬يعاونه ‬جهاز ‬مصري، ‬وأن ‬يكون ‬التعاقد ‬معه ‬لمدة ‬4 ‬سنوات ‬حتى ‬بطولة ‬كأس ‬العالم ‬المقبلة ‬2022.