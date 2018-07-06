اتحاد ‬الكرة ‬المصري ‬يفاوض روهر ‬وينتظر ‬زلاتكو

القاهرة (الاتحاد)
وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الثنائي، جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، وزلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على رأس قائمة المدربين المرشحين لشغل منصب المدير الفني للفراعنة، خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي انتهى تعاقده بنهاية مهمة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم.
وانضم المدربان إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، والذي يأتي على رأس قائمة المطلوبين لتدريب الفراعنة، وينتظر الاتحاد المصري موقفه النهائي من الاستمرار في منصبه من عدمه، في ظل توتر العلاقة بينه ومسؤولي الاتحاد المغربي عقب الخروج المبكر من البطولة.
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أما الكرواتي زلاتكو، المدرب الحالي لمنتخب كرواتيا، فيعتبر أفضل الأسماء المرشحة حالياً، بعدما نجح في قيادة الفريق الكرواتي لبلوغ ربع نهائي كأس العالم، وينتظر مجلس الاتحاد المصري، انتهائه من البطولة للتفاوض معه بشأن تولي قيادة منتخب الفراعنة.
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واستقر مجلس اتحاد الكرة المصري، على الدخول في مفاوضات مع روهر وزلاتكو، إلى جانب رينارد، وهو الثلاثي الأبرز لتدريب المنتخب خلفاً لهيكتور كوبر، حيث يتفاوض المجلس حالياً مع روهر ورينارد، انتظاراً لانتهاء زلاتكو من مهمته مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم، تمهيداً للتفاوض معه بشأن تولي المهمة، حيث يتمسك المجلس بأن المدير الفني أجنبياً على أن يعاونه جهاز مصري، وأن يكون التعاقد معه لمدة 4 سنوات حتى بطولة كأس العالم المقبلة 2022.