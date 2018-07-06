إنفانتينو: وقعنا جميعاً في حب روسيا

موسكو (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، أنه يشعر وكأنه «طفل في متجر للألعاب»، مشيداً بالتنظيم الجيد لروسيا لنهائيات كأس العالم، وبالشرطة الروسية المبتسمة في الساحة الحمراء في موسكو. وقال إنفانتينو خلال اجتماع في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من نجوم كرة القدم السابقين: «لقد وقعنا جميعاً في حب روسيا..

نحن هنا منذ فترة، وقد اكتشفنا بلداً لم نكن نعرفه».

وأضاف: «نلتقي بأناس في الشارع، ونرى موسكو بجمالها المذهل، هذا يظهر أن كل المخاوف التي حاول البعض إثارتها مع كأس العالم هذه، ليس فقط أنها لم تتحقق، ولكننا اكتشفنا عكسها تماما».

وتابع إنفانتينو أمام نجوم سابقين، مثل الألماني لوثار ماتيوس، والهولندي ماركو فان باستن والأوروجوياني دييجو فورلان: «هذه هي الصورة الجديدة لدينا عن روسيا، أشعر وكأنني طفل في متجر للألعاب». وتأتي كأس العالم في ظل توتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية ملفات عدة كالنزاع في أوكرانيا وسوريا.. كما دعت منظمات غير حكومية إلى مونديال 2018 على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا. من جهته، اعتبر بوتين أن العديد من الصور النمطية حول روسيا قد تحطمت بفضل مونديال 2018، مضيفاً: «لقد رأى الناس أن روسيا بلد مضياف وودود لزواره». وحظي التنظيم والأمن بإجماع المتابعين لكأس العالم، وأضيف للنجاح الروسي في هذين المجالين، نجاحاً على المستوى الرياضي مع بلوغ المنتخب الوطني الدور ربع النهائي. واعتبر إنفانتينو أن روسيا أصبحت دولة كرة قدم حقيقية، وقال: «عدوى فيروس كرة القدم انتقلت إلى جسد كل مواطن روسي في جميع أنحاء البلاد».