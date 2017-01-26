ويندسور جون: «الآسيوي» بريء من قيد فاندرلي «البرازيلي»

معتز الشامي (دبي)

خرج ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، عن صمته حول قضية الموسم، المتعلقة باللاعب البرازيلي فاندرلي ونادي النصر، ليؤكد أن الاتحاد القاري، بريء تماماً من إصدار أي فتوى أو قرار رسمي، يجيز قيد اللاعب كبرازيلي في كشوف الاتحاد الإماراتي، مشيراً إلى أن القيد والتسجيل شأن داخلي، ولا يمكن للاتحاد القاري التدخل فيه.

وكان الاتحاد الآسيوي قد تحول إلى طرف في قضية الموسم المثارة حالياً، حول قيد فاندرلي مع النصر، حيث إن الاتحاد الآسيوي أرسل خطاباً بعدم ممانعته قيد فاندرلي كبرازيلي، كما أعلن نادي النصر من جهته أن الاتحاد الأسيوي طالب بتعديل وضع فاندرلي، ووافق على قيده كبرازيلي، بعد سقوط جنسيته الإندونيسية.

ونفى ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في حواره مع «الاتحاد»، أن يكون الاتحاد القاري طرفاً، حيث أشار إلى أن الاتحاد الإماراتي أرسل خطاباً حمل سؤالاً واحداً، حول إمكانية تسجيل اللاعب كبرازيلي، بعد قضاء العقوبة، فكان الرد من جانب الاتحاد القاري، بالموافقة وعدم الاعتراض، كون جنسية اللاعب الأولى مزورة وغير صحيحة، ولكن دون أن يتم إعلام الاتحاد الآسيوي بأن هناك لوائح تمنع القيد بجنسيتين في نفس الموسم، أو أن هناك لوائح ومواد تؤيد القيد أو تمنعه، وقال جون «لست أعلم تحديداً ما هو التصريح الصادر عن اتحاد الكرة الإماراتي، أو نادي النصر، بشأن دور الاتحاد الآسيوي في قيد فاندرلي كبرازيلي، ولكن بالتأكيد نحن لا نتدخل في عمل الاتحادات الوطنية، ولا نطلب منها مخالفة أي لوائح داخلية لديها، كما أننا لم نوجّه بقيد اللاعب من عدمه، ولم نطلب تعديل وضعه بالتسجيل كبرازيلي، فهذا شأن للاتحاد المحلي ولجانه وليس الاتحاد الآسيوي».

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