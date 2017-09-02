«ضيوف الملك» يجمع حاجين شقيقين تفرقا قبل 15 عاماً

الاتحاد نت

لم يكن يدور في ذهن الحاجة بشرى القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، أنها ستلتقي شقيقها سمير بعد 15 عاماً من الفراق، بحسب بوابة «سبق» الإلكترونية.

بشرى وسمير افترقا قبل 15 عاماً عندما اضطر شقيقها للهجرة إلى أستراليا بسبب الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور الفلسطينيين.

قدمت الحاجة بشرى ضمن ذوي شهداء فلسطين في ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.

وبينما كانت بشرى في أحد مخيمات الحجاج في منى، فوجئت بوجود شقيقها سمير يسأل عنها.