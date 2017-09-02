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«ضيوف الملك» يجمع حاجين شقيقين تفرقا قبل 15 عاماً
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تاريخ النشر: السبت 02 سبتمبر 2017

الاتحاد نت

لم يكن يدور في ذهن الحاجة بشرى القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، أنها ستلتقي شقيقها سمير بعد 15 عاماً من الفراق، بحسب بوابة «سبق» الإلكترونية.

بشرى وسمير افترقا قبل 15 عاماً عندما اضطر شقيقها للهجرة إلى أستراليا بسبب الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور الفلسطينيين.

قدمت الحاجة بشرى ضمن ذوي شهداء فلسطين في ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.

وبينما كانت بشرى في أحد مخيمات الحجاج في منى، فوجئت بوجود شقيقها سمير يسأل عنها.

وقالت الحاجة بشرى: «مازلت أتذكر اللحظة الأخيرة التي جمعتني بأخي. وكنت حريصة على ألا أنساها حيث بقيت أتذكرها بين الحين والآخر. الحمد لله، اليوم وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك وفي أطهر البقاع، نجتمع أنا وشقيقي حاجين لله نلتقي ونرى بعضنا البعض من جديد». ... المزيد
     
 

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