الثلاثي التحكيمي: الاستقبال تقدير كبير «أثلج صدورنا»​

دبي (الاتحاد)​

عبر الثلاثي المونديالي محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد الحمادي، وحسن المهري عن تقديرهم للاستقبال الكبير الذي قوبلوا به في مطار دبي الدولي من المسؤولين في اتحاد الكرة ووسائل الإعلام، بعد انتهاء مشاركتهم في مونديال روسيا وقالوا، إنه أمر «أثلج صدورهم» ويعزز طموحاتهم في الفترة المقبلة بمضاعفة جهودهم لتعزيز مسيرة التفوق والتطور والتميز للتحكيم الإماراتي في ظل الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي والاتحادات القارية في «الصافرة» الإماراتية.​

وأشاد الثلاثي المونديالي بالدعم والاهتمام والرعاية للرياضة والرياضيين من القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ، واعتبروه من أهم الأسباب التي قادتهم إلى هذه المرحلة من الأداء التحكيمي المتطور على نحو يمنحهم التفاؤل الكبير في المستقبل الذي ينتظر التحكيم الإماراتي في السنوات المقبلة، في ظل توافر العناصر القادرة على تقديم الأداء التحكيمي الجيد في جميع الأوقات والمناسبات.​