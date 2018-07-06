مودريتش.. وراكيتيتش «إمبراطورية» في وسط كرواتيا

سوتشي (أ ف ب)

يضم المنتخب الكرواتي لكرة القدم أحد أفضل خطوط الوسط في المونديال الروسي، إن لم يكن في العالم، يدين إليه بشكل كبير في تألقه اللافت ونتائجه الكبيرة في النسخة الحادية والعشرين من العرس العالمي.

كان إشراك نجمي خط وسط قطبي إسبانيا صانع الألعاب «القصير» لوكا مودريتش (ريال مدريد) و«المبدع» ايفان راكيتيتش (برشلونة) معاً في التشكيلة الكرواتية، يشكل معضلة للمدربين السابقين لـ «برازيليي اوروبا»، لكن المدرب الحالي زلاتكو داليتش عول عليهما فباتا نقطة القوة الأولى في التشكيلة.

منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، يومين قبل المواجهة الحاسمة في التصفيات ضد أوكرانيا، غير داليتش كل شيء.

وعلق مهاجم يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش على ذلك قائلاً «شاهدنا في الملحق بأنه أصبح مهما بعد بضع مباريات».