وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي: الهزيمة أمام إنجلترا وبلجيكا.. طبيعية !

حوار طارق الغديري (تونس)

ينتظر وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، تقارير الجهازين الفني والطبي عن مشاركة نسور قرطاج في مونديال روسيا، قبل عقد اجتماع موسع، وإصدار القرارات التي تخص المرحلة المقبلة. وتحدث رئيس الاتحاد التونسي في حوار مطول مع «الاتحاد» عن تقييمه الخاص لمشاركة تونس في المونديال الروسي، كاشفاً عن مستقبل الجهاز الفني الحالي، وعن اللاعبين الجدد في مجموعة نسور قرطاج، والرهانات القادمة.

ويرى الجريء الذي تستمر فترة رئاسته لاتحاد الكرة حتى 2020، أن مشاركة تونس في مونديال روسيا 2018 كانت مرضية، لأن الإيجابيات تفوق السلبيات بكثير.

وقال: «لعبنا أمام نجوم الدوري الإنجليزي مرتين، الأولى في مواجهة منتخب إنجلترا الذي يلعب أغلب كل لاعبيه في البريميرليج، والثانية ضد بلجيكا التي تملك سبعة لاعبين محترفين في إنجلترا».

وأضاف: «كنا نعرف منذ القرعة أن المنتخبين أقوى منا، وكنا نأمل في مقارعتهما لتحقيق الفوز أوالتعادل، على الأقل، في المواجهتين، ولكن فارق المستوى بيننا وبينهم جعلنا نخسر، وهي نتيجة لم تمثل مفاجأة لأحد، وخاصة لنا لأننا كنا نعرف جيداً الفارق بيننا وبينهم».