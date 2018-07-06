سوتشي (د ب أ)

عندما يلتقي المنتخبان الروسي والكرواتي اليوم، سيكون حارسا المرمى الروسي إيجور أكينفيف، والكرواتي دانيال سوباسيتش في بؤرة الأضواء، بعد الدور الذي لعبه كل منهما في وصول فريقه إلى هذه المرحلة من البطولة.

وتصدى أكينفيف لركلتي ترجيح في نهاية المباراة التي تغلب فيها الفريق على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /‏‏ 1 في الدور الثاني (دور الستة عشر للبطولة). والآن، تشهد حديقة حيوان موسكو نسرا باسم أكينفيف.

وفي المقابل، نجح سوباسيتش في تعويض الخطأ الكبير الذي ارتكبه في الدقيقة الأولى من مباراة المنتخب الكرواتي أمام نظيره الدنماركي في الدور الثاني للمونديال، حيث تسبب في هدف التقدم للدنمارك وتصدى لثلاث من ركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /‏‏ 1 معادلا بهذا الرقم القياسي لعدد التصديات الناجحة لركلات الترجييح في مباراة واحدة بكأس العالم.

ويرتدي سوباسيتش قميصاً داخلياً يحمل صورة صديقه الراحل هرفوي كوستيتش الذي لقي حتفه في أحداث مأسوية بإحدى المباريات قبل عشر سنوات، وذلك تأكيداً من سوباسيتش على أنه لن ينسى صديقه أبداً.