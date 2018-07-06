لاودروب: لن أنسى هدفي في شباك السامبا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
عاش منتخب الدانمارك عصراً ذهبياً خلال التسعينيات من القرن الماضي وكتب تاريخاً مشرفاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عندما نجح في الظفر بلقب أمم أوروبا عام 1992، ومن ثم كأس القارات عام 1995، قبل بلوغ دور الثمانية من مونديال 1998.
أبرز أسماء هذا الجيل الدنماركي هما الأخوان مايكل وبريان لاودروب إلى جانب الحارس المخضرم بيتر شمايكل، وهم الثلاثي الذين اختارهم في قائمة أفضل 125 لاعباً أنجبتهم كرة القدم العالمية، والتي كان قد أعلنها في عام 2004.
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وبلا شك تعتبر مباراة البرازيل التي خسرتها الدنمارك بنتيجة 2-3 إحدى أهم المباريات في تاريخ المنتخب الأخير، الذي تقدم بهدف السبق بعد دقيقتين على صافرة البداية، قبل أن تنجح البرازيل في التعادل بهدف بيببتو ليضيف بعد ذلك ريفالدو الهدف الثاني، فيما كان لاودروب يحرز هدف التعادل بالدقيقة 50، حيث تواصلت المباراة، بين مد وجزر، إلى أن نجح ريفالدو في تسجيل هدف الفوز ليقود البرازيل نحو نصف النهائي.
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الجدير ذكره أن مسيرة لاودروب «49 عاما» مع كرة القدم امتدت من عام 1986 ولغاية عام 2000، في حين خاض العديد من التجارب الاحترافية أبرزها مع أندية بايرن ميونخ وفيورنتينا وميلان ورينجرز وتشيلسي وكوبنهاجن وإياكس أمستردام. أما مسيرته الدولة، فبدأت عام 1987 ،وانتهت مع نهاية مشاركة الدنمارك في مونديال فرنسا 1998.