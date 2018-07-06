تريبيير... ليث الأسود

علي الزعابي (أبوظبي)

عندما أعلن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا غريبة أبدى الإعلام دهشته من استدعاء مدافع توتنهام وظهيره الأيمن كيران تريبيير، الذي يعتبر كثيرون أنه وإن كان لاعباً جيداً فأنه لايزال هناك من هو أفضل منه، ولم يكن من المتوقع أن يشارك مع الأسود الثلاثة بصفة أساسية، ورغم ذلك فإن ساوثجيت لم يهتم ولم يتوقف كثير عند تلك الآراء، وطبق فلسفته الكروية التي منحت المنتخب الإنجليزي هوية جديدة غابت منذ سنوات طويلة، بعد أن كان منتخب الأسود الثلاثة يعاني دائماً في تصفيات التأهل إلى بطولة العالم أو الأمم الأوروبية، حيث نجح في التأهل الى كأس العالم بسهولة تامة.

أكمل ساوثجيت مهمته في روسيا واستدعى القائمة الأفضل من وجهة نظره، والتي ردت له الجميل في المقابل بالتواجد في ربع نهائي البطولة حتى الآن، وتألق ترييبير الظهير الأيمن، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في مونديال روسيا حتى الآن سواء في مركزه أو حتى على مستوى لاعبي البطولة بمختلف مراكزهم، عمل في جميع المباريات بصورة مثالية، وقدم مستوى ثابتاً، سواء على مستوى المهام الدفاعية أو الواجبات الهجومية، ما رفع أسهمه ضمن الأفضل في كأس العالم، خصوصاً وأنه نافس كبار اللاعبين، حيث يعتبر ترتيبه ثاني أفضل اللاعبين في البطولة صناعة للفرص الحقيقية، حيث صنع تريبيير حتى الآن 12 فرصة حقيقية لزملائه اللاعبين في المباريات الأربع التي خاضها متساوياً مع صانع اللعب المكسيكي كارلوس فيلا، وهو لايزال يقدم أداء قوياً أكد به صحة قرار مديره الفني بالاعتماد عليه الجانب الأيمن.